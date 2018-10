Do módy přichází obnošené oblečení z druhé ruky

Móda se čas od času vydá na dříve zapovězená území. Co kdysi bývalo mimo trendy se najednou promění v jeden z nich. Jako příklad by mohla posloužit současná Belgie, kde obrovský boom zažívají obchody s použitým oblečením. Za ním je samozřejmě i to, že kvůli ekonomickým potížím mnoha Belgičanům citelně klesla kupní síla. Belgické deníky se nicméně shodují, že jde zároveň o nový módní trend.