Novinky

Květiny mluví vlastním jazykem, který nepotřebuje překlad, navíc vybírat kytičku pro maminku může být pro děti i velká zábava.

I v letošním roce je z čeho vybírat. Mezi nejpopulárnější hrnkové květiny patří antúrie, která projasní a zútulní snad každý byt. Maminky „zahradnice“ zas určitě ocení macešky, které se hodí na balkón či zahrádku. Dají se různě sesazovat podle barev, lze využít různé misky, truhlíčky, ale i velké květináče. Prostě spousta zábavy pro den, kdy je celá rodina pohromadě.

Velmi oblíbené jsou i řezané květiny, a to nejčastěji růže a gerbery a jejich kombinace s letními květy jako jsou jiřiny, eustomy, Craspedie či výrazné kniphofie.

.: Foto: Holandká květinářská kancelář

Původ Dne matek sahá až do 16. století

Historie Dne matek sahá až do 16. století do Anglie, kde se slavila tzv. Mothering Sunday (Mateřská neděle). Děti se v ten den vracely do místa svého rodiště, aby mohly jít do kostela společně s rodinou. Postupně z tohoto křesťanského svátku vznikl svátek, který oslavuje a vzdává hold všem matkám.

Ve Spojených státech se Den matek slaví, stejně jako u nás, druhou květnovou neděli. Americký Den matek byl volně inspirován britským svátkem. V 70. letech 19. století ho navrhla slavit socialistická aktivistka Julia Ward Howeová jako den oslavy míru.

Byla ovlivněná činností Ann Jarvisové ze Západní Virginie, která během americké občanské války organizovala ženy a zasazovala se o mír. Po její smrti v roce 1907 zahájila její dcera Anna Jarvisová kampaň za ustanovení svátku matek. V roce 1914 prohlásil prezident Woodrow Wilson Den matek za národní svátek.

Nápad oslavovat Den matek přišel do Československa kolem roku 1918 a nejvíce se o oslavu tohoto dne zasloužila Alice Masaryková. Tradici oslav přerušila až 50. léta, kdy oslavy Dne matek nahradil Mezinárodní den žen. Po pádu komunismu v 90. letech se tato tradice obnovila.

.: HKK - v jednoduchosti je krása... Foto: Holandská květinářská kancelář