Pokud chce někdo zlepšit to, co mu na sobě vadí, ať už jsou to třeba odstávající uši, křivý nos či projevy stárnutí, udělá úspěšným zákrokem radost nejen sobě, ale i svému okolí. Takový zákrok může některým lidem dokonce odstranit celoživotní trauma.

"Od puberty jsem trpěla tím, že mám velmi malá prsa. Cítila jsem se méněcenná. Bohužel jsem se přes to nedokázala přenést ani v partnerském vztahu. Žárlila jsem a při sexu se nedokázala uvolnit. Partner mě sice utěšoval, že mu to nevadí, ale nemohla jsem si pomoci. Měla jsem na výběr, buď návštěva psychiatra a nebo plastika prsou. Ano, je to malichernost, ale mně se opravdu díky plastice ulevilo," říká devětadvacetiletá Eva z Prahy.

A jaké zákroky jsou nejžádanější?

"V poslední době jsou nejčastější operace očních víček. To potřebuje v určitém věku většina z nás," říká Štecherová. Ženy často požadují face lift, hodně žádané jsou modelace prsou a také liposukce na modelování postavy. Muži nejvíce vyhledávají opravu nosu, face lift, liposukci a také autotransplantaci vlasů.

Současná plastická chirurgie podléhá nejmodernějším technologiím

"Výrazný pokrok je vidět například u liposukce. Dříve běžné manuální odstraňování tuku je nahrazováno přístrojem na vibrační liposukci. Při tomto zákroku kmitá pacientovi pod kůží speciální kanyla, která "rozbíjí" tukové buňky. Tuk se pak snadněji odsává a okolní tkáň podkoží je poškozena jen minimálně", dodává Štecherová.

Nejen moderní přístroje a vynikající výkony, ale také komplexní před- i pooperační péče je pro úspěšnost zákroku velmi důležitá. Předoperační vyšetření mohou odhalit řadu zdravotních rizik, která mohou ohrozit pacientův stav.

"Pokud zjistíme, že by klientovi mohla ublížit například celková anestezie, zákrok odmítneme provést," vysvětlila Štecherová s tím, že klienti se někdy snaží své zdravotní potíže zatajit. Mezi nejčastější zdravotní překážky patří vysoký krevní tlak, problémy se srdcem, pokročilá cukrovka, některé alergie nebo narkomanie.

Plastická chirurgie ale není všemocná

Ale ani dokonalé zákroky nejsou všemocné. S tím souvisí jeden z nejrozšířenějších mýtů plastické chirurgie. Řada žen se totiž domnívá, že jim zvětšení či úprava prsů zachrání nefungující vztah. To je falešné očekávání. Ani úspěšná plastická operace nedokáže zlepšit neurovnané partnerské vztahy, nevrátí ženám nevěrného manžela, ani z ženy neudělá oblíbenou krásku.