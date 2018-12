ČTK

Tradiční bramboračka, kulajda, dršťková, slepičí nebo hovězí vývar, ale také delikatesní humrová, z čerstvého zeleného hrášku nebo se svatojakubskými mušlemi může prý nasytit, spravit chuť nebo i náladu. Záchranou je pro bezdomovce, ke své propagaci ji využívají politici a znalci si ji chválí jako "lék" na kocovinu.

Hutnější polévka může nahradit svačinu, dobrý vývar povzbudí chuť před hlavním jídlem. K její přípravě se ale prý musí přistupovat poctivě. Nic by se nemělo ošidit, zdůrazňují kuchaři.

Na dobré české polévce si prý rádi pochutnají i nároční hosté v luxusní restauraci. "Jde o to, aby byla dobře uvařena, aby to nebyla polévka z prášku, z mrazené zeleniny. Fígl je v tom, že vaříte a nemícháte prášky. Trend je vařit dobré čerstvé věci," uvedl Štift.

Zkreslená je podle něj představa, že delikatesní je želví polévka, jež se podávala v českých restauracích v minulosti. "Vařilo se to z konzervy a bylo to příšerné. Ohřálo se to a nebyla to žádná delikatesa. Byl to spíš podvod na zákazníky," říká Štift pohrdavě.

Výběr polévky se musí přizpůsobit ročnímu období

Bez polévky se podle odborníků moderní gastronomie neobejde. Vylepšovat se dá donekonečna. "Může se do toho dát hodně fantazie. Základ je daný, ale chuť spraví třeba čerstvá majoránka nebo petrželka. Polévky se mohou odlehčit, zjemnit smetanou a zahustit máslem. Záleží hlavně na kuchaři, jak moc je kreativní a jak dokáže experimentovat a využít suroviny."

Dbát je třeba ale také na sezónu. "V parném létě je sotva vhodná těžká kulajda. Lepší je třeba hrášková polévka," je přesvědčen šéfkuchař.

Polévka - "něco teplého do žaludku"

Dobrá domácí bramboračka, kulajda a další hutné polévky jsou ovšem náročné na čas. Moderní hospodyňky se jejich přípravu mnohdy snaží "ošidit". Cení se pak zejména recepty na rychlou a dobrou polévku.

"Vařím hodně do zásoby. Dávám je do mrazáku. Klasické vývary, drůbeží, hovězí, pórkové, žampiónové nebo cibulové. Nesmí ale být moc pracné," vysvětluje hospodyňka Lenka, podle níž je polévka základ rodinného stravování.

Na polévkách si rádi pochutnají nejen gurmáni, ale i vegetariáni. Ti si však stěžují, že česká gastronomie na ně zapomíná. Základ totiž většinou tvoří masný nebo drůbeží vývar. Většině strávníků to ale nevadí. Důležité je prý, že mají "něco teplého" do žaludku.