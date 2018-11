Jana Tomsová, Právo

Rituál holení může být mnohem příjemnější s dobře vybranými kosmetickými přípravky. Protože i pánové mívají pleť různého typu, je na to třeba brát ohled.

O mokrém holení

* Mnoho mužů stále dává přednost mokrému způsobu holení, tedy žiletkou. Mají-li citlivější pleť i slabší vousy, měli by místo holicích mýdel používat raději pěny ve spreji, které méně odtučňují.

* Nenavlhčené vousy bývají svou odolností přirovnávány k měděnému drátu. Mechanické holení se proto nesmí uspěchat. Dostatečně dlouhé změkčování teplou vodou způsobí uvolnění pokožky, která je potom odolnější proti pořezání.

* Po každém tahu je nutné žiletku opláchnout, aby v čepeli neuvízly chloupky, které pak mohou pleť zbytečně dráždit.

* Dojde-li k poranění, osvědčuje se na postižené místo přitisknout kousek jemného papíru. Holení není vhodné bezprostředně po jídle, kdy je výrazně prokrvenější i horní vrstva kůže a červená z ní vytryskne raz dva.

* Pokud se na tváři vyskytují bradavičky či mateřská znaménka, pozor na jejich poškození. Lepší je ovšem nechat si je odstranit.

Zklidnění musí být

Ať už jde o holení mechanické nebo elektrickým strojkem, pleť je po něm vždycky vyvedena z normálního stavu a potřebuje ošetření, aby se zklidnila. Pro pokožku suchou jsou určeny přípravky ve formě balzámů bez alkoholu, kůži normální a mastnější vyhovují vody s jeho malou příměsí, známé jako after shave. Toaletní voda by měla přijít na řadu až potom, jako završení péče. Proto je důležité, aby after shave i "kolínská", jak se často říká, měly stejnou vůni.

Muži s citlivou pletí potřebují ve své kosmetické výbavě speciální prostředky, které po holení nejen zlikvidují kožní stres, ale zásobí pleť regeneračními látkami. Jinak se pleť dostane do své přirozené podoby zhruba až po čtyřech hodinách, zatímco po aplikaci je to třicet minut.