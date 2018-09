Právo

V následujícím přehledu vám představujeme relativně cenově dostupné restaurace z celé republiky, které pro vás vybrali zpravodajové Práva. Pro hosty mohou být tipem na vynikající gastronomický zážitek a pro podnikatele inspirací.

Kromě doporučení, na čem si lze v daném podniku pochutnat, jsme se majitelů či provozovatelů ptali na to, jak hodnotí letošní letní sezónu z hlediska tržeb, co si myslí o vlivu rychlých občerstvení a zda se podle nich zlepšuje kvalita našich restaurací jako celku.

Brno: Restaurace Brabander Tip: Steaky

TRŽBY A KVALITA: "Tržby jdou ve srovnání s loňskem nahoru. Úroveň restaurací jde prudce nahoru, například v Brně už funguje zdravé konkurenční prostředí, zatímco dříve zde byla jediná opravdu kvalitní restaurace, nyní tady fungují čtyři výborné a deset kvalitních," tvrdí Michal Prachař, manažer restaurací Brabander v Brně v Joštově a Pekařské ulici.

"Hosty lákají kvalitní služby, kuchyně, všímají si, jak se chová personál. Důležitá je také atmosféra restaurace, lidé potřebují vidět, že to v ní žije. Naopak dokáže je odradit i malý detail, například když uvidí nespokojeného zákazníka, nebo se jim nelíbí chování číšníků. Zahrádky se určitě vyplatí, odhaduji, že přibližně dvacet procent hostů je přímo vyžaduje. Pokud ji restaurace nemá, zákazníci do ní třeba dva měsíce v létě nepřijdou."

Lidé už podle něho žádají kvalitu, hodně cestují a vezou si zpět zážitky z jiných zemí, vědí, co mohou od restauratérů žádat. "Na fast foody jsou cizinci zvyklí, úroveň těch českých se však od zahraničních velice liší. Já si například při cestách do Vídně dávám pravidelně kebab, tady bych ale tu odvahu neměl."

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: "Vyhlášené steaky, jehněčí a telecí. Správně upravené italské těstoviny a rizota."

Mníšek pod Brdy: Hostinec U Káji Maříka Tip: Povidlové rozpíčky

TRŽBY A KVALITA: Ivan Hrubeš, provozovatel Hostince U Káji Maříka v Mníšku pod Brdy, má letos tržby dvojnásobné proti loňsku, mimo jiné díky investici do reklamy. "Lidi určitě přitahuje dobrá cena, rychlost obsluhy a kvalitní jídlo. Jak nedostanou jídlo dost rychle, tak kolikrát i utečou. Mnohdy se hostům zdá 20 minut na přípravu minutky hodně, takže je potřeba být hodně svižný, ale když přijde o víkendu najednou dvacet lidí, tak se to moc stíhat v kuchyni nedá. Kvalita restaurací určitě roste. Přitom ale rychlé občerstvení a všelijaké fast foody jsou podniky, které odlákají klientelu. Je to hlavně kvůli rychlosti. Lidi žijí ve spěchu a všechno chtějí hned, tak se to promítne i do stravování."

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: "Specialitou jsou rozpíčky, což je moučník - osmažené těsto naplněné povidly. Kromě toho děláme typická česká jídla, třeba sem lidé chodí na pečenou kachnu nebo máme výbornou svíčkovou. Taky děláme bramboráčky plněné masem s pikantní paprikou."

Chodová Planá na Tachovsku: Restaurace Ve Skále Tip: Chodská toč

TRŽBY A KVALITA: "Letošní sezónu vidím celkem dobře," pochvaluje si Mojmír Prokeš, ředitel Restaurace Ve Skále v Chodové Plané na Tachovsku. Podnik patří Rodinnému pivovaru Chodovar. "Nárůst klientely je patrný zhruba od března, po skončení dlouhé zimy, a přetrvává celou sezónu. A cestu k nám si nachází i více českých strávníků. Základem všeho je dobrá obsluha. Někdy je při 260 místech složité v sezóně hosta obsloužit ve standardu tří minut. Podstatné ale je, aby se mu dostalo okamžitě místa a jídelního lístku, aby si mohl v klidu vybírat. To se snažíme splnit," uvádí s tím, že obsluha musí vládnout minimálně dvěma jazyky.

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: Restaurace se zaměřuje na klasickou kuchyni. "Je to osvědčená klasika. Připravujeme staročeskou, středoevropskou a částečně bavorskou kuchyni, speciality z piva. Snažíme se jít v sortimentu do šířky, bez toho, že bychom se zpronevěřili naší základní nabídce. Děláme zvěřinu, drůbež, zaměřujeme se na české ryby - candáty, to je výborná ryba, pstruhy, kapry, štiky či líny. Nezříkáme se ale ani zeleninových salátů, které jsou žádané.

Lidé si tu pochutnají na ovocných knedlících stejně jako na lahodném kolínku či bůčku. Tato jídla patří k našim specialitám.

Grilované koleno nakládané v koření a pečené ve zvláštní fólii, nakládaná žebírka ve směsi koření a v kečupu nebo chodská toč -bramborák se špenátem a vepřovými špalky pečenými na černém pivě. Mořské plody či bambusové výhonky, to je pro nás zcela cizorodý prvek. Neděláme, co neumíme.

Domažlice: Pizzerie a restaurace Konšelský šenk Tip: Saláty

TRŽBY A KVALITA: "S návštěvností jsem spokojen," uvedl provozovatel pizzerie a restaurace Konšelský šenk Jan Písecký. Nepohrdá ani čínskou kuchyní: "Když je dobrá, je to lepší než špatná česká kuchyně."

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: "Myslím, že lidé přecházejí na evropskoitalskou kuchyni. Knedlozelo u nás nenajdete, ale omáčky ano, třeba variace na svíčkovou. Žádané jsou saláty, například s kuřecím masem. Jezdíme po Evropě, a co nám chutná, přeneseme do svého jídelníčku."

Havlíčkův Brod: Rebelův sklep Tip: Bramborové knedlíky s pečení

TRŽBY A KVALITA: "Letos máme o 20 procent nižší tržby než loni. Úbytek se projevil během celého července a části srpna, kdy bylo velmi teplé počasí a lidé dávali přednost koupalištím před návštěvou hospod a restaurací," hodnotí letní sezónu spolumajitelka restaurace Rebelův sklep v Havlíčkově Brodě. Úroveň hospod a restaurací ve vybavenosti se podle ní zvyšuje, ale ještě stále mnoho podniků preferuje ohřátá jídla z mikrovlnky. Hosty jednoznačně dokáže přilákat nejen kvalita jídel, ale hlavně dobrá obsluha. Velice záleží na jejím přístupu. Naopak zákazníky odrazuje neochota a neprofesionalita. Je hodně hospod a barů, kde pracují neodborníci. Vůči těm, kteří se v oboru vyučili, je to nespravedlivé. Praxe a odbornost je velmi důležitá."

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: "Nejvíce jdou na odbyt klasická česká jídla, jako je svíčková, rajská nebo bramborové knedlíky s pečeným masem. Velký zájem je také o minutková jídla, zejména z kuřecího masa. Naopak hovězí na odbyt nejde téměř vůbec."

České Budějovice: Restaurace Paluba - Na Mlýnské stoce Tip: Grilovaný bůček s jablky

TRŽBY A KVALITA: "Jsou srovnatelné s loňskem," konstatuje Vladimír Matoušek, majitel Restaurace Paluba - Na Mlýnské stoce v Českých Budějovicích. Zvláštní je tím, že je umístěna na přemostění bývalého hradebního příkopu v parku na okraji historického centra města, tedy nad vodou, a nabízí 80 míst, z toho 10 v zakrytém a zatepleném baru! "Kvalita se trvale zlepšuje, všechny dobré české restaurace se srovnaly do úrovně jakéhosi eurostylu. Důležitý je kromě dobrého jídla především kvalitní personál. Jinak tolik oblíbená asijská kuchyně patří do rukou Asiatů. Česká do českých rukou," konstatuje Matoušek.

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: Tradiční česká kuchyně, například grilovaný bůček s jablky.

České Budějovice:Restaurace Krajinská 27 Tip: Česká klasika

TRŽBY A KVALITA: "Máme je nižší než loni, což způsobilo dočasné uzavření restaurace kvůli majetkoprávním sporům. Je ale také vidět, že tak, jak rostou ceny, začínají lidé každou korunu více obracet v ruce," konstatuje Lukáš Ašenbryl z Restaurace Krajinská 27.

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: "Velmi dobrá česká kuchyně."

Vikýřovice na Šumpersku Penzion u Jirsaka Tip: Losos s koprovým aroma a mandlemi

TRŽBY A KVALITA: Podle Jiřího Doskočila, vedoucího Penzionu u Jirsaka ve Vikýřovicích na Šumpersku, jsou letošní letní tržby srovnatelné s loňskými. "Díky horkým letním dnům byly letos hodně využívány zahrádky, většímu přílivu hostů by však určitě pomohla lepší prezentace regionu. Úroveň českého pohostinství se díky konkurenci stále zvyšuje," míní Doskočil.

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: "Nejoblíbenějším menu zůstává tradiční kuchyně. Ke specialitám, na kterých si lze ve Vikýřovicích pochutnat, patří steaky a losos s koprovým aroma a mandlemi."

Liberec: Plzeňská restaurace Tip: Pizza či závitek

TRŽBY A KVALITA: "Tržby jsou proti loňsku horší. Z horního centra Liberce navíc mizí obchody, stává se z něj jen administrativní oblast, takže celé území je jen průchozí. Navíc je v centru Liberce úplně šílené parkování: stačí, aby řidič přišel o dvě minuty později, než má zaplaceno, už má na autě botičku," líčil Právu majitel vyhlášené Plzeňské restaurace v Liberci Ivan Duleba. Konstatuje, že klasickým restauracím bere obrovské množství zákazníků rychlé občerstvení. "Nemůžeme třeba cenově konkurovat ani hernám, přestože se naše úroveň zvyšuje," poznamenal Duleba.

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: "Připravuje 80 druhů italských jídel, z nichž jdou nejvíc na odbyt pizzy. Cizinci zase dávají přednost hotovým jídlům - vepřové se zelím, svíčkové, guláši, Češi pak nejrůznějším závitkům a ptáčkům, které si asi doma příliš často nepřipravují."

Nymburk: Sadská pizzerie Caffe Castello, La Barca - Ristorante Tip:Velká porce

TRŽBY A KVALITA: Jiří Kotas, majitel pizzerie Caffe Castello v Nymburce a La Barca -Ristorante v Sadské, míní, že letošní sezóna asi bude přeci jen o něco lepší než loňská. "Celková úroveň restaurací se určitě zvyšuje. Sám ale někdy využiju fast-foodu a najím se v nějaké čínské restauraci. Nemůže to být každý den, ale rychlé jídlo mi někdy vyhovuje, takže to neodmítám a nezatracuju. Spoustě lidí, kteří jsou pořád v poklusu, právě tohle rychlé jídlo může z časových důvodů vyhovovat."

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: "Na velké porci za přijatelné ceny."

Uherské Hradiště: Hotel Slunce Tip: Polední menu

TRŽBY A KVALITA: "Tržby nám jdou mírně nahoru, ale je to dáno i přibližně sedmiprocentním nárůstem počtu hotelových hostů oproti loňsku," uvedl ředitel uherskohradišťského hotelu Slunce Michal Bakalík. Kvalita gastroslužeb podle něho roste. "Návštěvníci jsou rok od roku náročnější. Už se nespokojí jen s klobásou a chlebem. I personál se proto musí adaptovat."

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: "Polední menu. Řadu specialit podáváme za padesátiprocentní cenu. A ty, které se nejvíce ujmou, zapisujeme na neměnný jídelní lístek."

Cheb: Brandlova 7A Tip: Limetkový sorbet

TRŽBY A KVALITA: Úroveň českého pohostinství se podle Rudolfa Dingy, spolumajitele chebské kavárny Brandlova 7A (hosty přezdívaná Domeček), zvyšuje. "Rostou nároky nejen cizinců, ale i domácí klientely, která stále více cestuje a může porovnávat. Co ale nepomáhá, jsou předpisy Evropské unie. Hotová jídla se podle nich mohou vydávat jen tři hodiny, když každý ví, že guláš nejlépe chutná druhý den. Takzvaným asijským bistrům nefandím. Kazí jméno Chebu. Naše gastronomie může nabídnout mnohem více."

NA ČEM SI POCHUTNÁTE: "Velký sortiment piva, 18 druhů kávy, limetkový sorbet, sýrová omáčka z několika druhů sýrů a vlastní směsí koření. Nejčastěji ji podáváme ke kuřecímu steaku, ale i k pečeným bramborám. Žádaná je také špičková káva, kterou od nás dokonce okopírovali. Důležité jsou časté obměny jídelního i nápojového lístku, lidé ocení příjemnou a rychlou obsluhu."