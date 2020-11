Poradna: Jak na pětileté nadané dítě, které se často vzteká a mluví vulgárně

Dobrý den, máme u pětiletého syna problém s přehnanými reakcemi a vulgarismy. Na jednu stranu je velice chytrý, sám se naučil barvy, velmi brzy mluvil, od čtyř let i sám čte, jde mu i sčítání do deseti, zná hodiny a baví ho mapy. Zároveň je i hodně zvídavý, baví ho pokusy a chce úplně všemu rozumět.

Naproti tomu si dlouho na nové prostředí, je nesmělý mezi cizími lidmi, což se mi ale daří zvládat vysvětlováním, že se stydí každý atd.

Problém nastane ve chvíli, kdy mu buď něco nejde anebo má vykonávat něco, co nechce. Začne se vztekat a začne být sprostý, tj. začne na nás křičet např.: „Nechte mě bejt, co si to o sobě myslíte (vyloženě používá spojení, která používáme my – viz Co si o sobě myslíš), vy volové/debilové/blbci...” vyplazuje jazyk a křičí na nás, že jsme si začali.

Samozřejmě, že ta slova slyšel u nás – ale v jiné souvislosti, protože doma si takto nenadáváme (což neznamená, že nám s manželem občas slovo blbec nebo debil nevyklouzne, což je samozřejmě chyba z naší strany). Jen to slovo použije v takhle vyhrocené chvíli.

Netrvá to dlouho a za chvíli se celkem uklidní. Snažíme se mu to vysvětlovat, částečně zabere v klidu mluvit a snažit se ho nejdřív uklidnit, a pak pokračovat, částečně zabírají zákazy. Občas se to dostane do stadia, kdy je potřeba plácnutí po zadku, což vím, že určitě není správné řešení.

Jde mi spíš o to, jakým způsobem mu vysvětlit, že se takhle nemůže k dospělým lidem chovat. Ve vzteku takhle totiž začne křičet v podstatě na kohokoli v rodině. Jak ho naučit držet své emoce na uzdě?

V jiných situacích, tj. mezi cizími lidmi, ve školce atd., reaguje úplně běžně, je hodný, bezproblémový, máme s tím problém jen v rodině.