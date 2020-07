Jak vyřešit letní prázdniny, když tatínek nejeví zájem o děti

Doba není dobrá. Stále velké procento manželství se rozpadá a ve finále, i když soud určí péči v jakémkoliv formátu, ve více než osmdesáti procentech případů je to vždy matka, která se o děti stará a je tou, která jim musí zajistit letní prázdniny, aby se děti doma nenudily a volné dny si užily.

Nechejme stranou otázku financí a toho, co umožní rodinný rozpočet, to je zcela jiná kapitola. Co ale dělat v okamžiku, kdy plánujete prázdniny, a zeptáte se svého ex, jak moc se na trávení volného času chce podílet, a zjistíte, že měrou nulovou?

Na vás je tedy nejen přeorganizovat letní plány, ale také vysvětlit ratolesti, že expedice Apalucha (výlet otců s dětmi) se letos nekoná. Třeba z důvodu, že tatínek dal přednost nové rodině. Variant máte hned několik.

„Nabízí se řada příměstských táborů nebo táborů, kam děti předáte a kde si je za 14 dní zase převezmete. Všechno se hodí. Jen rodiče vědí, který druh tábora je vhodný pro to které dítě. Občas se nezadaří, dítě tam trpí a tuto traumatickou zkušenost vám s radostí vmete do tváře i v jeho vysokém dospělém věku,” upozorňuje kouč Milan Šmíd.

Kromě toho je samozřejmě možné využít pomoc prarodičů. Ti si s dětmi většinou volný čas užívají měrou vrchovatou. Stačí jen vyslat signál SOS. A může se v tomto směru jednat i o rodiče od otce dětí. To, že se svým manželem nevycházíte, ještě neznamená, že jeho rodiče budou špatnými prarodiči. Ale ani oni jistě nebudou mít kapacitu na to starat se o děti celých šest týdnů, kdy musíte sedět v kanceláři.

Koučka neurocoachingu doktorka Dagmar Morozová z poradny dagmarmorozova.com doporučuje: „Přestaňte být hysteričtí, protože děti také občas potřebují zažít pocit, že nemusejí vůbec nic. Nebalit, nemít pocit termínů a duševních příprav na změnu místa, návyků. Nepotřebují věčné dávky nových podnětů a zážitků. Potřebují čas na vstřebání zážitků předešlých.

Nezapomínejte, že děti mají výjimečný dar nasávat podněty, situace a zážitky svými dětskými přístupy a myšlenkovými pochody. Věci, které vás nechávají chladnými, děti mohou vnímat velmi intenzivně.“

Být doma pro děti nemusí být trestem

Jak odbornice dodává - doma je doma, je to místo svobody a zvyků té které rodiny. Tam je bezpečno, tam se neřeší vhodnost oblečení, nutnost být ve střehu a po vůli hostitele. Všechno je v pořádku včetně jídla, na které je dítě odmala zvyklé. Ví, kam sáhnout, když ho honí mlsná. Zná svá tajná místa, kam jít nebo se uchýlit. Nebo za sebou může zabouchnout dveře, když chce být samo.

Pocit domova splňuje dva podstatné atributy klidu na duši. Jde o pocity bezpečí a jistoty. Primární složky při neurocoachingu. Pokud chybí, neuvolníte se, nic nevymyslíte, protože jste roztěkaní a ve stresu. A pro děti výše uvedené to platí dvojnásob.

Že vás ještě nenapadlo, že by vaši potomci mohli být pár dní doma? Tak si znovu projděte poslední odstavec…

Co dělat, když jeden z rodičů nemá zájem trávit s dětmi volný čas?

„Vezměte to jako fakt. Vaše situace je prostě a jednoduše taková. Jste na děti sami. Vyhněte se zdlouhavému procesu obviňování, řešení důvodů a pocitu marnosti. Ať jsou důvody jakékoli, vaše děti nechtějí být součástí vašich úvah a slovních výlevů.

Co řeknete, bude v budoucnosti použito pro celkové duševní rozpoložení vašich dětí. Ony si právě teď vytvářejí své modely do života. Mohou žít s představou, že ony jsou strůjci vašeho neštěstí. A to nechcete. Děti totiž nejsou hloupé.

Bude spousta příležitostí v budoucnu pro to, aby si samy vytvořily představu o svých rodičích. A to už je férové, budou totiž dospělé, a ne tak zranitelné,“ doporučuje Dagmar Morozová.

Energii, kterou ušetříte z pomlouvání svých „nezodpovědných a sobeckých expartnerů“, nasměrujte do plánu, co s volným časem pro děti. Lze si například vypomoct s jinými osamělými rodiči, s dětmi...

Nevycházejte z osvědčených sociálních sítí, kde jsou všichni všude a nejlépe u moře či někde u horských jezer. Lidé se nechlubí fotkou, když jsou doma v županu u televize.

Zkuste do plánování prázdnin začlenit své děti. Jejich názory jsou kolikrát víc než zajímavé. Prokládejte aktivní čas s nicneděláním. Co je týden doma v životě lidském?

Nenechte se zviklat klamným světem. Ve skutečnosti děti, když odpoví opravdu upřímně, stráví raději týden s partou kamarádů na chalupě než u moře, v hotelu, kde nikam nesmí, animační programy je nebaví a wifi není k dispozici.

Nezapomínejte na povinnosti

Prázdniny ale nemají být jen o zábavě, ale i o plnění povinností.

„Nastavte s dětmi domácí program a jejich povinnosti. Vytvořte společně dohody, které by se měly dodržovat. Berte své děti jako svéprávné a plnohodnotné bytosti.