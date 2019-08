das, Novinky

K pomoci druhému mnohdy stačí dobrá vůle a chuť. Možností, jak pomoci, totiž existuje nesčetně i pro děti, každý si tak může vybrat podle svých vlastních možností. Může jít o drobnosti v podobě půjčení pera až po velké projekty v podobě nejrůznějších prodejních akcí či vystoupení.

Děti jsou v tomto směru velmi vynalézavé. Mnozí dospělí by se od nich mohli učit. Jejich chuť pomoci je totiž v mnoha ohledech nezištná. Stejně tak radost a uspokojení, když se jim něco takového povede.

Dospělí navíc děti často podceňují a snaží se je chránit před nehezkou stránkou života. „Děti jsou ale velmi všímavé, a to již od útlého dětství, a pokud jim jsou dospělí dobrými průvodci, dokážou mnohé věci i samy řešit,” vysvětlují odborníci ze serveru Šance dětem.

Stačí zajít na dětské pískoviště a chvilku pozorovat skupinku dětí. Když jedno dítě vezme bábovičku jinému dítěti. Pokud nezasáhne někdo z rodičů, často se najde mezi dětmi někdo, kdo odcizenou bábovičku plačícímu dítěti vrátí, nebo ho alespoň utěší.

FOTO: Profimedia.cz

Nadšení pro pomoc druhým mají ale i školáci. Jak ukázal projekt Abeceda peněz České Spořitelny, děti, kterým dospělí během výuky finanční gramotnosti (4. a 5. ročníky ZŠ) ukázali cestu, jak si vydělat vlastní prostředky, se v polovině případů samy rozhodly, že peníze vydělané vlastními silami věnují na dobročinné účely.

Některé třídy tak pomohly handicapovaným spolužákům, jiné poslaly do Afriky kozy či kadibudky, ale také přispěly několika dětským a onkologickým oddělením, Ježíškovým vnoučatům, Dobrému andělu, Kapce naděje, Člověku v tísni.... adoptovaly spoustu zvířátek a podpořily desítky zvířecích útulků.

Dobré nápady a chuť pomáhat mají často větší hodnotu než samotné peníze



Ne vždy musí jít o finanční pomoc. Jak ukazují zkušenosti Nadace Via, pomoc může spočívat i ve věnování svých nápadů, aktivity, energie a času na přípravu nejrůznějších charitativních akcí, jejichž výtěžky se pak darují na dobrou věc.

I proto Nadace Via každým rokem otevírá vlastní filantropický program pro mladé s názvem Dobro-druzi, ve kterém vždy podpoří 15 týmů dětí od druhého stupně ZŠ po mladé do 26 let, kteří touží konat dobro a uspořádat nějakou akci, jejíž výtěžek by poté šel na dobrou věc. Příjemce daru si přitom vždy mohou vybrat děti samy.

V minulosti tak například tým mladých chemiků pořádal charitativní bádání, jehož výtěžkem podpořil vybrané nemocné děti, jiný studentský spolek přichystal společné cvičení, při kterém si dárci protáhli tělo a zároveň přispěli na opuštěné děti apod.

Nemusí jít jen o finanční pomoc, ale také například o veřejně prospěšné činnosti.

FOTO: Profimedia.cz

„Aby mladí Dobro-druzi uspořádali opravdu úspěšnou benefiční akci, získají od nadace účast na vzdělávacím semináři, plánovací workshop na míru a také finanční příspěvek na zajištění nejnutnějších nákladů spojených s akcí. Navíc nadace zdvojnásobí částku, kterou dobročinnou akcí získají, a to až do výše 20 000 Kč,” vysvětluje Kristina Papoušková z Nadace Via.

Váhu dětské filantropie tak není radno podceňovat. Děti často dokážou víc než mnozí dospělí. Tento způsob výchovy pro ně může být navíc velmi obohacující v jejich budoucím životě. Citlivost a ohleduplnost k druhým se jim může hodit nejen v osobním a partnerském, ale i v profesním životě.