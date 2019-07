Petr Veselý, Právo

Jde především o to, že přibývá žen, které odkládají otěhotnění do věku, kdy už není snadné přijít do jiného stavu i pro lidi, kteří jsou úplně fit.

Šance, že normální zdravá žena do 35 (nebo spíš do 33) let otěhotní během jednoho menstruačního cyklu, se pohybuje kolem 16 procent.

To proto, že se partneři musí trefit do okamžiku, když žena ovuluje. Tedy do chvíle, kdy uzrálé vajíčko putuje vejcovodem do dělohy. Spermie dokážou přežít v pohlavním ústrojí ženy dva až tři dny, výjimečně i šest. V součtu s délkou ovulace to dělá ve výsledku oněch 16 procent.

Prudký pád plodnosti



Ve čtyřiceti se pohybuje úspěšnost oplodnění jen kolem pěti procent nebo spíš mírně pod nimi a dál se snižuje. Ve 45 letech je na úrovni jednoho procenta. Přitom průměrný věk matek, které přicházejí třeba na brněnskou kliniku reprodukční medicíny Repromeda, se pohybuje kolem 39 let.

„Spousta z nich přijde s tím, že jsou zdravé, přesto se jim nedaří otěhotnět,“ říká lékařka Kateřina Veselá z Repromedy.

„Podstatný pokles plodnosti však u nich často nevyvolávají nějaké zdravotní potíže, ale jednoduše věk. Kolem 40 je to vlastně normální jev. Plodnost má své přirozené hranice. Ženy trochu hřeší na to, že si dnešní reprodukční medicína umí s řadou věcí poradit. Ale ani ona není všemocná. Optimální je porodit všechny děti do 35 let.“

Test změří vaši reprodukční kondici



Za nejrozumnější postup považuje doktorka Veselá to, když žena přijde v mnohem mladším věku do některého z center reprodukční medicíny a nechá si tam udělat speciální test.

Změří jí například antimülleriánský hormon, který ukazuje, kolik vajíček má ještě ve vaječníku a kolik času jí tedy zbývá do okamžiku, kdy může bez problémů přijít do jiného stavu, pokud nemá jiné potíže.

Ale test jí změří i řadu dalších hormonů a látek, které ukazují, v jaké reprodukční kondici je. Případně signalizuje možné potíže. Test stojí kolem 1000 Kč.

První vyšetření už ve 24 letech



„Ideální je, když mladá žena přijde na kliniku reprodukční medicíny třeba už v 24 letech, kdy je v optimálním období své plodnosti,“ říká doktorka Veselá.

„Podle výsledků testu si pak může otěhotnění lépe naplánovat. Pokud test ukáže na nějaký problém, bývá velký rozdíl, jestli ho začne řešit ve 39 nebo v 24 letech, kdy má relativně čas a není pod tlakem. Navíc mladý organismus bude podle všeho lépe reagovat na případnou léčbu.“

Ženám, které se chtějí věnovat kariéře, navrhuje doktorka Veselá na přednáškách, aby si nechaly odebrat a zmrazit vajíčka. Ve 24 letech budou mnohem kvalitnější než v 35 letech nebo v pozdějším věku. Jen pro ilustraci. U třicetileté ženy má třicet procent vajíček nějakou chybu. A o jakési záruční lhůtě u nich můžeme mluvit do 33 let. Nad tento věk stoupá riziko chromozomových vad.

Muži by měli udělat totéž



Něco podobného platí i pro muže a včasné vyšetření jejich spermií. Na problémech s početím se podílejí zhruba ve 40 procentech případů. Nechat si udělat spermiogram je jednoduché a nijak přehnaně drahé (zhruba 800 až 1000 Kč).

Muž získá dobrou představu o své plodnosti, ale i tom, do jakého věku by pro něj bylo rozumné počít s ženou dítě.

I u mužů je možné spermie odebrat, zmrazit a schovat na pozdější dobu. Je to dokonce mnohem snazší, a hlavně levnější než u žen.

Neklesá počet spermií, ale jejich kvalita



V posledních letech se objevily dramatické zprávy o tom, že počet spermií v ejakulátu u většiny mužů prudce klesá, a ti v brzké době ztratí schopnost přirozeně oplodnit ženy.

„Nic takového nehrozí, ty zprávy byly zbytečně přehnané,“ říká doktorka.

„Co ale s věkem rozhodně klesá, je kvalita spermií, tedy i jejich schopnost oplodnit vajíčko. Nemluvě o vyšším riziku poškození jejich DNA a problémech, které z toho vyplývají. I proto by se muži měli o kvalitu svých spermií zajímat a početí dítěte příliš neodkládat. Nebo si je nechat zamrazit pro pozdější použití, a to našim klientům preventivně doporučujeme.“

Co škodí