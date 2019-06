das, Novinky

Oficiálně mohou u nás pracovat děti od 15 let věku, respektive po ukončení povinné školní docházky. Do té doby si ale mohou také přivydělávat, jen se jejich pracovní činnost musí týkat max. oblasti kulturní, umělecké, sportovní nebo reklamní.

I v takovém případě je ale nutné mít povolení ze strany Úřadu práce České republiky a v každém případě s takovou činností musí souhlasit i rodiče či jejich zástupci.

Bránit dětem v přivýdělku přitom může být spíše na škodu. Zvlášť pokud si děti naleznou takovou brigádu, která je bude bavit a může být i vstupní branou k vysněnému povolání.

„Je dobré, když již při výběru brigády děti hledí, zda konkrétní činnost může mít pro ně nějaký smysl, aby do práce chodily rády a nepočítaly v ní velmi záhy minuty promrhaného času do konce směny,” doporučuje metodoložka Abecedy peněz České spořitelny Lenka Mužíčková.

Při hledání samotné brigády je pak zapotřebí znát hned několik věcí, aby se děti měly šanci bránit lidem, kteří by jejich neznalosti rádi využili ve vlastní prospěch.

„Například nikdy neplaťte žádné poplatky za zprostředkování nebo vstupní poplatky pro zařazení do systému. Podle zákona je to zakázané. Za vyhledání brigádníků platí agenturám firmy. Zároveň je dobré vědět, že i jako brigádník máte nárok na stejnou mzdu jako kmenoví zaměstnanci na stejné pozici,” upozorňuje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup a rodiče a děti dále varuje:

Do práce by měly děti chodit rády.

FOTO: Profimedia.cz

„U brigád v zahraničí se stává, že chce zprostředkovatel s předstihem zaplatit dopravu anebo zálohy na ubytování. To může být také varovný signál a než něco zaplatíte, důkladně si prověřte historii zprostředkovatele a recenze na internetu. Nevěřte příliš gentlemanským dohodám a chtějte mít vše potvrzené předem, písemně a podepsané – především smlouvu, mzdu a typ práce. Obezřetnost je namístě, i nabídky nadprůměrně vysokých odměn.”

Myslete i na to, že zákon mladistvé chrání i z pohledu přiměřenosti jejich fyzickému a rozumovému rozvoji. Zakázány jsou přesčasy, práce v noci, práce pod zemí, délka směny by neměla překročit 8 hodin, týdně by neměla doba v práci přesáhnout 40 hodin.

Důležité sepsání pracovní smlouvy

Přestože se letní brigáda může týkat jen velmi malého výdělku, vždy je dobré sepsat dopředu smlouvu. Tu může s dítětem sepsat buď pracovní agentura, nebo samotný zaměstnavatel.

„Pokud sepisujete smlouvu s agenturou, a tedy ne se společností, kde budete pracovat, jste považován za tzv. nádeníka, který je povinen dodržovat pokyny a instrukce nadřízeného pracovníka společnosti, u které pracuje. Nicméně administrativu kolem smlouvy dělá agentura a zároveň i vyplácí mzdu,” vysvětluje Lenka Mužíčková.

Pracovní smlouvu ale můžete uzavřít přímo i se zaměstnavatelem. Ta se v případě brigád uzavírá většinou na dobu určitou. Další formou zaměstnání je dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce.

DPP neboli dohoda o provedení práce vám umožní pracovat pro jednoho zaměstnavatele až 300 hodin ročně, přičemž při výdělku do 10 000 Kč měsíčně neplatíte z příjmu sociální a jako student ani zdravotní pojištění, protože máte zdravotní pojištění placené státem.

Limit 300 odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele by měl vydržet na každodenní práci po celé léto.

Co musí obsahovat Dohoda o provedení práce (DPP)

Dobu, na kterou se uzavírá.

Výši odměny a podmínky pro její poskytování.

Dále je dobré si dopředu v dohodě vymezit, co všechno bude dotyčného úkolem a kolik hodin na něm přibližně stráví.

Pokud měsíčně překročí výdělek 10 000 Kč, je potřeba, aby za dotyčného zaměstnavatel odvedl sociální a zdravotní pojištění. Zdroj: Abeceda peněz České spořitelny

Druhou pracovní smlouvou o dohodě je tzv. DPČ neboli Dohoda o pracovní činnosti. Při této dohodě můžete odpracovat maximálně 20 hodin týdně. Tato dohoda je tak vhodná pro pravidelnou brigádu.

Menší nevýhodou DPČ je velmi malý limit pro platbu sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnavatel jej za vás neodvádí, jen když si vyděláte méně než 3000 Kč měsíčně. Pro výdělky do 10 000 korun měsíčně vám tak vždy vyjde výhodněji uzavřít DPP.

Co musí obsahovat Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Úkol - co bude dotyčný dělat.

Dobu, na kterou se dohoda uzavírá.

Rozsah pracovní doby.

Z DPČ zaměstnavatel automaticky odvádí platbu na zdravotní a sociální pojištění, což pro dotyčného znamená nižší čistý výdělek.

Při sepisování smlouvy se může stát, že po vás zaměstnavatel bude chtít sepisovat i dohodu o hmotné odpovědnosti, což po vás samozřejmě chtít nesmí. Mladiství takovou dohodu podepisovat nesmí a pracovní smlouva s touto dohodou by pak byla neplatná!

Někdy lze ale konkrétní zejména kreativní činnosti vykonávat na základě smluv o dílo, autorských smluv apod.

Předem dohodnutá výplata

Každá výplata i z brigády je klasickým příjmem, tudíž se k ní vztahují i povinné daně. Tudíž, pokud je ve smlouvě uvedena částka týkající se hrubého příjmu, znamená to, že vám bude ještě z dané částky odvedena minimálně 15% daň z příjmu. Místo 1000 Kč tak na svůj účet dostanete jen 850 Kč. V tomto případě se již jedná o čistou mzdu.

Stejně jako každý jiný pracující má i student nárok na základní daňovou slevu na poplatníka a také slevu na dani na studenta. Díky tomu si může daňovou povinnost snížit až na nulu.

Neznamená to ale, že rovnou nebude odvádět žádnou daň, jen na základě podepsaného prohlášení u zaměstnavatele mu může být po ročním zúčtování daň vrácena.