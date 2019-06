Dobrý den, moje mladší sestra, 38 let, má dvě dcery, 16 let a 9 let. S přestávkami je drogově závislá. Nikdy nepracovala, jen využívala podpory rodičů a do jisté míry i mě. Jinak se živila prostitucí. Sama mám dvě děti, takže jsem jí vždy pomáhala s ohledem na její děti. Bohužel nyní jsem se dozvěděla, že se od ní její 16letá dcera odstěhovala a žije u matčiny drogově závislé známé. Problém je, že bydlím od sestry a jejích dětí 100 km, tudíž se musím často spokojit jen s tím, co mi řeknou samotné děti. Mám strach, jak toto všechno dopadne. Na koho se obrátit, aby nám třeba její 16letou dceru dali do opatrovnictví? Ta mladší je u svého otce, ale starší má otce v cizině a nemůže se o ni starat. Děkuji za případnou radu.