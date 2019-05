První červen patří již tradičně všem dětem, oslavte ho s nimi

Důvod, proč slavíme Den dětí, sahá do počátku 20. let minulého století. Turecký prezident Mustafa Kemal tehdy prohlásil, že důležitou součástí budování nového státu jsou právě děti. V českých zemích se tento svátek dostal do povědomí až o dvacet let později (1. 6. 1949), kdy Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí.