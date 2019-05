Klára Antonova Fischleinová , Novinky

Co může žena udělat pro to, aby zkojení proběhlo bez problému?



U nás se ženy připravují především na porod, na kojení už bohužel moc ne. Obvykle platí, že čím přirozenější a hladší porod, tím snáze žena začne kojit.

Nechci tím říci, že musí proběhnout úplně ideálně, aby se žena rozkojila, ale různé medikamenty při porodu mohou zhoršovat start kojení. Například je dokázáno, že po podání oxytocinu se novorozenci hůře přisávají.

Proto doporučuji, aby se budoucí maminka připravila na hezký porod, třeba na některém z kurzů a aby zašla na kurz nebo individuální sezení s laktační poradkyní. Některé maminky si rády všechno načítají, těm bych doporučila publikaci Praktický návod na kojení od mamila.sk.

Jednou z nejčastěji pokládaných otázek je asi tato: Je správné při jednom kojení vystřídat obě prsa, nebo kojit jen z jednoho?



Kojí se vždy z jednoho prsu do vyprázdnění, to druhé se pak dítěti vždy nabídne. Většina dětí potřebuje pít z obou prsů, ale jsou i takové, kterým stačí jedno a spokojeně usnou. U hodně spavých miminek doporučuji odkojit z jednoho prsu, pak přebalit a nabídnout druhé na dokrmení.

Jedním z fenoménů poslední doby jsou silikonové kloboučky na bradavky, které ženám doporučují i v některých porodnicích kvůli nevhodnému tvaru bradavky. Nemůže tato pomůcka omezit laktaci, když přeruší přímý kontakt s kůží matky?



Ano, může. Řešení tvaru bradavek je mýtus, protože dítě se přisává na dvorce. Při správném přisátí je tedy jedno, jaký tvar bradavek žena má. Kloboučky se doporučují zpravidla tehdy, kdy se miminko po porodu nechce přisát.

To má ovšem řadu jiných příčin – špatná poloha pro přisání, léky, které maminka dostala při po porodu, přerušení kontaktu s matkou nebo i obyčejné zabalení do zavinovačky některým dětem brání v bezproblémovém přisání.

Co když se kojení nedaří? Jaké má žena možnosti?



Přestože většina žen kojit může, v některých případech, z mnoha různých důvodů, opravdu nastane situace, kdy je kojení velmi komplikované. Záleží, jak velkou chuť do něj daná žena má.

Znám úžasnou maminku, která aktivně kojí s cévkou po prsu, pomocí tzv. suplementoru. Tento způsob je vhodný v případech, kdy matka nemá dostatek svého mléka a musí dokrmovat. Kojí takto ale například i adoptivní matky.

Moc se mi nelíbí, že dnes probíhá povzbuzování hlavně opačným směrem a tyto ženy slýchají: Z toho si nic nedělej, já jsem tě taky nekojila. Nebo: No a co, tak dej láhev, já jsem odstavila v šesti týdnech a byl klid...

Nejlepší, co žena při problémech s kojením může udělat, je pozvat si laktační poradkyni, která ji podpoří přesně tak, jak individuálně potřebuje, dále kojit na požádání, mít s miminkem kontakt kůže na kůži a případně dokrmovat s cévkou.

Nekonečné odsávání a nahřívání prsů před každým kojením je zbytečně složité.

Matky, kterým se kojení nedaří, často cítí selhání. Jak je okolí může povzbudit?



Z mého pohledu je lepší mamince říci, ať to zkouší dál, že nevadí, když má třeba méně mléka, ať zkusí cévku s dokrmem a má co nejvíce kontakt s miminkem. Zkrátka podpořit ji směrem ke kojení. Některé ženy se plně rozkojí až po několika měsících, takže i to je možné.

Laktační poradkyně a dula Šárka Valešková

FOTO: archív Šárky Valeškové

Kolem kojení koluje spousta pseudopravidel, která bývají dost protichůdná. Existují tedy nějaké postupy, které má smysl dodržovat?



Já vždy ženám radím kojit na požádání, podle potřeb dítěte. Zároveň ale nenechávat příliš dlouhé pauzy mezi kojením.

Když je miminko spavé, má k tomu nějaký důvod. Může to být například tím, že leží stranou v postýlce, v zavinovačce, s dudlíkem a nemá kontakt s maminkou.

Takže je lepší ho po určité době vzbudit?



Doporučuji si ho vzít v polospánku k sobě a nakojit. Během dne jsou poměrně dlouhá doba i doporučované tři hodiny od posledního kojení. V noci radím dodržovat dvě až tři krmení, a to po celé období kojení. Je to důležité pro dostatečnou tvorbu mléka.

Spousta žen, které kojí delší dobu, se snaží noční kojení přibližně kolem roku dítěte naopak odnaučit. Podle vás by v něm tedy měly pokračovat i u batolete?



Z mého pohledu je noční odstavení ročního dítěte příliš brzké. Berme to z pohledu, že dítě v tomto věku má přes den mnoho vjemů a zážitků, které v noci potřebuje zpracovat. V tom mu nejlépe pomůže blízkost mámy a kojení.

Celkově je v tomto věku odnaučování kojení pro děti velmi náročné, protože je to pro ně přelomové období, kdy se učí chodit, začínají mluvit, trpí separační úzkostí… I když už se může laktace vlivem konzumace příkrmů lehce snížit, je pro něj kojení stále velmi prospěšné.

Kritickým obdobím může být v rámci kojení růst zubů. Dá se nějak předejít tomu, aby dítě kousalo?



Může pomoci, když nepoužíváte pomůcky, jako jsou lahvičky, dudlíky, měkká kousátka apod. Zkrátka cokoliv měkkého, co děti běžně okusují, protože ony nechápou, proč do toho kousat mohou a do prsu ne.

Každé dítě dospěje k samoodstavu v jiném věku. Běžně se uvádí tři a více let.

Dále je důležité dobré přisátí, to znamená, abychom dítě měly co nejblíže k sobě, ideálně aby mělo zabořenou bradu a koutky úst. Pokud je dostatečně přisáté, má hodně otevřená ústa, a tím pádem nemůže skousnout.

Dnes je moderní kojit co nejdéle. Pokud se tedy zaměříme na batolata, podle čeho se pozná, že je dítě zralé na odstavení?



Většinou tyto děti vyžadují prs méně a méně, například jednou za dva dny, pak jednou za týden, a pak už vůbec. Toto je ale velmi individuální a každé dítě dospěje k samoodstavu v jiném věku. Běžně se uvádí tři a více let.

Jak co nejcitlivěji vyřešit situaci, kdy matka cítí, že by kojení chtěla ukončit, ale dítě se samo ještě neodstavilo? Mám na mysli hlavně děti v batolecím věku.



Ve věku mezi rokem a půl a dvěma lety už se s nimi dá celkem dobře domluvit. Ideálním řešením je, aby dítě zcela o kojení nepřišlo, ale zároveň, aby probíhalo v takové míře, ve které se maminka cítí dobře.

Většinou za častým vyžadováním kojení bývá volání o pozornost nebo potřeba uklidnění, některé děti se kojí i z nudy, takže může pomoci procházka či jiný program. Záleží, v čem konkrétně dané mamince kojení začne vadit, které momenty by chtěla omezit.

Co říkáte na kojení staršího dítěte v průběhu dalšího těhotenství? Někteří odborníci varují před větším rizikem potratu nebo předčasného porodu.



Není prokázáno, že by kojení skutečně způsobovalo potraty. Jsou to spíše domněnky některých lékařů. Naopak existují studie, které uvádějí, že kojení během těhotenství je bezpečné. Z mého pohledu to tedy vůbec není problém.

Na závěr mě napadá otázka na často řešenou stravu během kojení. Má se žena některým potravinám preventivně vyhýbat, nebo jíst vše, na co je zvyklá?



Já radím, aby kojící maminky jedly pestrou stravu a vynechávaly pouze potraviny, u kterých vysledují u svého miminka reakci.

Například pokud se dítě osype po citrusech, je vhodné tento typ ovoce z jídelníčku vyřadit a zkusit za několik týdnů znovu. Paradoxně bych doporučila nepít kojící čaje, protože děti často reagují na fenykl v nich obsažený. Stačí dostatečné množství vody. Jen upozorňuji, že maminka rozhodně nemusí vypít pět litrů denně.