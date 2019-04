das, Novinky

Z výsledků studie jasně vyplynulo, že speciální dieta dokáže pozitivně ovlivnit ovulaci a tím zvýšit šance na otěhotnění, a to nejen u žen s nadváhou, ale například i se syndromem polycystických ovarií.

„Ideální strava by měla obsahovat co nejméně jednoduchých sacharidů, a naopak co nejvíce obilovin a celozrnných potravin, jako je quinoa, špalda apod. Jde o to, že potraviny s nízkým glykemickým indexem snižují produkci inzulinu, což velmi pozitivně působí na plodnost ženy,” vysvětluje pro CNN Alan B. Copperman, ředitel reprodukční endokrinologie a léčby neplodnosti z amerického Mount Sinai Medical Center.

Zvýšit šanci na otěhotnění u žen s poruchou ovulace také mohou plnotučné mléčné výrobky.

Podle výzkumu společnosti Chavarro a Willett mléčný tuk obsahuje specifické hormony, které dokážou podpořit ovulaci. Je ale zapotřebí hledět i na fakt, že tučnější výrobky jsou kaloričtější, proto je dobré hlídat jejich zkonzumované množství, případně z jídelníčku vyřadit jiné potraviny bohaté na tuky či škroby.

Strava ale může sehrát důležitou roli i z pohledu úspěšnosti umělého oplodnění. Jak například ukázal nedávný výzkum, středomořská strava může pomoci zvýšit šance na úspěšné těhotenství po IVF.

Co by mělo tvořit základ jídelníčku ženy toužící po miminku?

Ovoce, zelenina, celozrnné potraviny, ryby a mořské plody

Další příznivé potraviny

Potraviny bohaté na kyselinu listovou, vitamin B12 a vitamin D, plnotučné mléčné výrobky, sója, rostlinné oleje (olivový nebo řepkový), ořechy a další potraviny bohaté na rostlinné bílkoviny (fazole)

Čemu se naopak vyhnout

Trans mastným kyselinám, červenému masu, vysoce průmyslově zpracovaným potravinám, nadměrnému množství jednoduchých sacharidů, sladkým nápojům



Důležitá hmotnost ženy

V úspěšnosti početí je důležitá i zdravá hmotnost ženy. Pokud žena s nadváhou sníží váhu o 5-10 %, opět se u ní mohou zvýšit šance na početí.

Nadváha totiž může ovlivňovat kvalitu vajíček, nerovnováhu hladiny inzulinu, nerovnováhu hormonů - testosteronu, FSH a LSH (hormony řídící růst folikulů a ovulaci).