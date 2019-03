Dobrý den, mám problém s výchovou nejstarší osmileté dcery. Absolutně nerespektuje nastavená pravidla a vůbec neposlouchá. Dělá si, co chce, odmlouvá, směje se mi do obličeje, když po ní něco chci, tak nic neudělá. A když už, tak se u toho vzteká a všechno ničí. Neváží si hraček ani ničeho, co pro ni děláme. Už si nevím rady. Mám ještě další dvě děti, které mě taky potřebují. Bohužel už to zašlo tak daleko, že když neposlechne, tak křičím a když ani to, tak se vytočím a dostane jednu přes zadek (to už musí být). Totéž dělá i příteli (otec té nejmladší). Nejhorší je, že je to každý den dokola. Nechce se učit, nechce uklízet. Když se něco neřídí podle ní, tak to bojkotuje. Prosím o radu, jak na ni. Jak změnit můj přístup k ní, aby začala respektovat a poslouchat.