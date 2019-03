Dobrý den, tento rok mi bude 50 let, jsem 23 let vdaná, máme dceru (18 let) a syna (15 let). Myslím, že mám celkem mírnou povahu, ráda se směji, mám ráda humor, nevyhledávám konflikty, upřednostňuji klid a pohodu. V poslední době mi však do smíchu vůbec není, neboť mám dost velké konflikty s dcerou. Nevím, zda nám nastoupila druhá vlna puberty, ale bohužel se nedorozumění mezi námi stupňují a nyní je to už pro mě hodně těžké. Tyto konflikty jsou jen se mnou - s manželem, se synem i s ostatními příbuznými je v klidu. Vše z mé strany kritizuje, ať už se jedná o uklízení, vaření, nákupy, nic není dobře, vše je špatně. Když se zpozdím i jen o pár minut, tak je oheň na střeše. Přitom jsou to zpoždění, která nemohu sama ovlivnit - fronta u pokladny, příjezd autobusu (dojíždím do práce). Když přijedu z práce, tak mi sotva odpoví na pozdrav, načež se zvesela přivítá s mým manželem (jejím otcem). Snažila jsem se s ní několikrát promluvit, ale bez velkého úspěchu. Prý ji popuzuji svým jednáním. Přitom na ni nekřičím, snažím se s ní jednat v klidu. Když navrhnu, ať mi tedy ukáže sama starání se o domácnost, nákupy, vaření, tak se jí manžel zastane, že se musí učit a nebude nikde lítat po nákupech a platit je, když ještě nevydělává. Jenže podle ní kupuji nekvalitní potraviny a co se týče jídla, je hodně náladová i vybíravá. Všechno mě to hodně mrzí, nevím, co mám dělat. Raději se klidím z cesty. Někdy mám téměř už i strach jít domů, co zase bude. Bolí mě často břicho a celkově je mi z toho všeho do breku.