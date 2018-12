Nabízíme krátké předvánoční desatero



1. Nikdy dítěti, a je jedno jakého věku, neslibujte nic, o čem víte, že pod stromečkem nemůže být!

2. Pokud si o dárcích povídáte a zaznamenáte, že přání dítěte není možno splnit (zvíře, sourozenec, drahá hračka), řekněte to dítěti. Nevytvářejte falešná očekávání! I když má Ježíšek v podání menších dětí nadpřirozené schopnosti, některé věci prostě nezařídí.

3. Pokud se dítěte na dárky ptáte, nebo si je kreslí, píše, tak je pro vzájemnou důvěru důležité, abyste přání nějak splnili. Aspoň jeden dárek dle přání dítěte splňte. Výmluva na Ježíška vzájemnou důvěru neposílí.

4. Vánoce nejsou jen o dárcích. Ukažte dětem, že tradice a vaše rodinné rituály jsou často hodnotnější než dárky samotné. Když dítě prožije hodnotné Vánoce, bude vnímat atmosféru a nebude se soustředit jen na dárky, nebude pro něj fatální, když všechny vysněné hračky nedostane.

5. Zamyslete se, jak reagujete nad nevhodným dárkem vy, umožníte si být opravdoví, nebo hrajete s okolím hru? Pro dítě jste zásadním vzorem.

6. A jak reagovat, když očekávání dítěte a rozbalený dárek nejsou ve shodě?

Důležité je nechat dítě prožít emoci, která přichází. Většinou je to smutek, zklamání až naštvání. Umožnit mu, aby dalo do slov, co cítí nebo jakkoliv mohlo emoci vypustit. Plakat, nemluvit, být smutný.

7. Připojit se na dítě. „Vidím, že jsi smutná (naštvaná), to je asi proto, že se ti nesplnilo, co jsi chtěla. Chápu, je to pro tebe těžké. Jak ti s tím mohu pomoci?“

8. Pokud možno nezačínejte vytvářet výmluvy, proč to dítě nedostalo a neberte si to jako svoji neschopnost nebo selhání. Není ve vaší moci zařídit, aby se vaše dítě cítilo za všech okolností šťastné.

9. Mladší děti se velmi rychle zabaví něčím jiným a příliš dlouho to neřeší. Se staršími se o tom můžeme bavit. Pro starší děti může být dárek nejen otázkou přání, ale také jisté „prestiže“ mezi spolužáky. Když například dítě nedostane tablet, může se cítit v kolektivu méněcenné. A to je nutné s ním rozebírat. „Co tě na tom tak láká? Kdybys ho měl, k čemu všemu ho využiješ? Od koho si ho můžeš půjčit? Co spolu můžeme vymyslet takového, co ti teď pomůže? Jak ti mohu pomoci, aby ses cítil lépe?“