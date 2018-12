Dobrý den, potřebuji poradit se synem. V lednu mu bude 8 let, chodí do 2. třídy a když spolu jdeme dělat domácí úkoly, téměř vždy se začneme hádat. Snažím se být v klidu, sedím u něho, vysvětlím mu, když něco neví... Když napíše něco ošklivě, chci, aby to opravil a on se začne vztekat, vybuchne a říká, že se snažil. Říká: „Tak já nevím, jak to mám dělat.” Přitom jsem mu to na začátku řekla. Vysvětluji stále dokola a snažím se ho zklidnit. Tak to jde dál. Když se mu něco nedaří, začne na mě křičet a chová se hůř, až na mě řve. To už nevydržím a zakřičím na něj, aby se mnou tak nemluvil. Nedá se s ním vyjít po dobrém. Nerozumím si s ním už odmala. Všechno je problém. Hlavně často myslí na tablet. Ptá se během úkolů, kdy už půjde na tablet... Vždy ho upozorním, že tablet bude, až bude mít povinnosti hotové.

Dříve jsem mu říkala něco i 3x, 4x, 5x a on nakonec tvrdil, že jsem nic takového neříkala. To už se zlepšilo, ale je to dřina ho vychovávat. Tatínek s ním vychází mnohem lépe, s ním se většinou nevzteká, jde mu to, přijme i kritiku a když oponuje, tak celkem v klidu. Jen na mě a na čtyřletého brášku si dovoluje řvát. Často brášku provokuje. Přitom večer je jako vyměněný. Chce se tulit a povídáme si úplně v klidu.

Školu moc rád nemá. Říkal, že je nejhorší ve čtení. Bylo mi to divné, tak jsem se ptala učitelky. Prý patří mezi nejlepší. Nenávidí prvouku, ale neřekne proč. Přitom z ní má pěkné známky - snad jen jedničky.

Nevím, jestli mu mám dát víc povinností. Zatím doma s ničím nepomáhá. Musí se starat jen o své věci, jako uklidit si oblečení po koupání, dát něco do koše na prádlo, uklidit si ráno pyžamo - to často nedělá, dát si svačinu do aktovky a nachystat si ji k botníku, po škole vyndat nedojedenou svačinu a pití z aktovky, poklidit si hračky, pokud jsou mimo pokojíček...

V pokojíčku jim relativně nechávám volnost, jen toho nesmí být po zemi moc, aby se dalo chodit. Mám mu něco přidat jako povinnost? Jediné, co mě napadá, je doplňovat wc papír. Bydlíme v paneláku, odnášet koše mu nechci zadávat... Ještě by si mohl ustlat, ale ráno by to byla asi moje sebevražda. On je ten typ, že se už před otevřením očí mračí a vrčí. Druhý syn je opak - směje se, pak otevře oči, vstane a složí si dokonce pyžamo... aniž bych mu to říkala. Dělá to sám od sebe. Chci zlepšit naše soužití, aby to doma lépe fungovalo.