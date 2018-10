Iva Kyselá, terapeutka z Akademie rodičovství, Novinky

Dobrý den, máme moc šikovného desetiletého syna, který od 5 let hraje fotbal. Chodí na tréninky třikrát týdně, plus k tomu má skoro každý víkend nějaký zápas. Mému muži to ale nestačí a aby zbylé dny v týdnu nezahálel a budoval si kvůli fotbalu co nejlepší kondičku, přihlásil ho ještě na atletiku. Takže má 3krát týdně fotbal a 2krát týdně atletiku. Syna fotbal baví, atletiku bere jako nutnost, ale stále častěji na něm vidím, že je unavený. Školu nemá ani moc šancí řešit, zatím ale ve škole příliš neznámkují, tak to na prospěchu není vidět. Snažila jsem se manželovi říct, že je atletika už zbytečná, ale prý tomu nerozumím. Chce mít ze syna prostě šampióna. Je to patrné i na tom, jak synovi fandí - neustále na něj křičí, radí mu, když se mu něco nelíbí, nadává... celkově prostě vše moc prožívá. Je v pořádku, když syn tolik trénuje? Existuje nějaká rada, jak v tomhle směru usměrnit manžela?

Milá maminko, chápu vaše obavy o zdravý vývoj syna. V první řadě je důležité, jak na své tréninky pohlíží sám syn. Jako rodiče jste zodpovědní za výchovu svého dítěte, proto je důležité začít o tomto problému doma nahlas mluvit.

Potřeba identifikace s mužskou rolí

Váš syn je ještě ve věku, kdy potřebuje hodně mužský vzor táty. Vy můžete mít pocit, že se syn trochu vzdaluje a možná se toho bojíte. On se však potřebuje identifikovat s mužskou rolí a k té patří soutěžení, zápřah, vytrvalost, honba za vítězstvím, vůle překonávat limity, ale i prohrávat a unést to.

Zároveň to jsou velmi užitečné schopnosti pro život a využije je i v dospívání. Bude se mít o co opřít. Což je nejlepší prevence proti „zahučení” do závislostí (alkoholu a drog). Je však důležité, aby syn mohl říct co chce, nechce, nemůže.

Vnímám, že vy máte trochu jiné představy o směřování syna než manžel. Možná byste více chtěla, aby byl syn více s vámi, dobře zvládal školní povinnosti. Jeho táta má zase své představy - sport.

Pro vašeho syna je důležité, abyste jako rodiče byli v pohodě a nevytvářel se konflikt mezi vámi kvůli jeho aktivitám. To by si chlapec mohl myslet, že za to může.

Rodinná rada - můžete vše probrat

Dám vám jednu hodně užitečnou nabídku. Společně se všichni domluvte na setkání, vy, manžel a syn. Setkání můžete říkat například Rodinná rada. Smyslem setkání bude potkat se a o tématu sportu syna otevřeně komunikovat.

1. Všechny pozvěte na určitý den a hodinu a zjistěte, zda si udělají čas, protože byste ráda probrala téma, které vás trápí.

2. Oceňte a poděkujte, že jste se sešli. Že vám moc záleží na tom, aby všem doma bylo dobře.

3. Sdělte všem, že vás zajímá, jak syna sport baví a jak manžel o směřování syna přemýšlí. Že chcete být také potřebná.

Zeptejte se syna: Jaké to je dělat více sportů najednou? Jak ho to baví? Co ho motivuje? Potřebuje uspět před tátou? Co se mu na sportu líbí? Je to touha po vítězství? Rád překonává překážky a své limity? Jak by chtěl, aby ho táta podporoval? Jak do toho zvládá školu? Co je pro něj důležitější?

Syn je ve věku, kdy se jeho sebevědomí buduje na tom, v čem je dobrý. A pokud je dobrý ve sportu, tak ho bude i bavit.

Manžela se zeptejte: Zda chtěl také jako malý sportovat? Jaké měl ohledně sebe ambice? Jaká očekávání má na syna? Co když se nenaplní? Myslí si, že je dobré dělat sport naplno a pak se jím třeba živit? Jak to má promyšlené? Jak ho chce podporovat?

Manžel bude mít možnost si díky vašim otázkám uvědomit, jak má promyšlené to, co dělá a kam syna směřuje. Podstatné je, aby to věděl i syn. Klidně může synovi říct: „Vidím, že ti fotbal jde dobře a já udělám vše pro to, aby byl z tebe dobrý fotbalista. Jak to vidíš ty?”

Syn bude mít možnost otevřeně slyšet, proč vy jako rodiče děláte to, co děláte, může se vyjádřit. Váš syn nebude skrytě někam směřován. Co by si měl jeho táta pohlídat, aby nevytvářel u syna pocit, že je milován jen tehdy, když se mu ve sportu daří - to totiž bývá negativní důsledek, pokud rodič nereflektuje, že své nenaplněné ambice chce od dítěte.

Vy jako máma můžete vyjádřit svoje obavy. Že se bojíte, aby syn nebyl přetěžovaný a potřebujete, aby si uměl říct, když toho na něj bude hodně. Že vám záleží na tom, aby spolu kluci měli hezký vztah. Nabídněte i svoji podporu: chystání svačinek, fandění, povídání si.

4. Smyslem Rodinné rady je, že každý může říct, jak to vidí, aniž by ho druhý hodnotil. Syn si může domluvit, že může kdykoliv přijít a říct tátovi nebo vám, že chce něco jinak. Můžete udělat se synem zkušební dobu 3 měsíců, jak bude nápor zvládat i dohromady se školou. Po uplynutí této doby si uděláte podobné setkání.

5. A na závěr Rodinné rady si můžete dát něco dobrého k snědku.

Pokud bude syn přetížený, začne to nějak komunikovat. Nejčastěji nemocí, nepozorností, buzením ve spánku, zhoršením prospěchu. Pak poznáte, že je potřeba něco měnit.

Moc vám přeji, abyste se všichni dohodli na svých potřebách a syn byl podporován k tomu, co on chce, nejen k tomu, co chtějí rodiče.

Trápí vás jiné téma spjaté s výchovou dítěte, rodinnými vztahy či závislostí? Poraďte se s našimi odborníky. Své příběhy a otázky nám posílejte na: zenaporadna@seznam.cz.