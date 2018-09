Dobrý den, mám dva syny 12 a 10 let. Oba jsou to velmi chytří, šikovní a velmi temperamentní kluci. Pokud jsou každý sám, je komunikace směrem k nim i od nich naprosto bez problémů. Na 12letého sice už leze puberta, ale to beru jako standardní situaci, na všem se v pohodě domluvíme. Jakmile jsou ale spolu, je situace úplně jiná - neustále se pošťuchují, napadají se verbálně a za chvíli dojde i k fyzickému konfliktu. Důvod se vždy najde. Mám pocit, že IQ jim klesá do minusových hodnot. Důvody jsou téměř vždy úplně banální - žádný z nich nevynechá jedinou příležitost tomu druhému nějak uškodit. Příklady hádek - jeden den se hádají, kdo jde první do koupelny, druhý den zase kdo tam půjde až jako druhý. Mají své každodenní povinnosti - jeden den mladší z nich vyndává myčku, druhý např. vyluxuje a druhý den si to mají vyměnit a stejně se u toho každý den pohádají. Donedávna se hádali, kdo mi dá první pusu, kdo tu poslední při mém odchodu, kdo bude určovat, na co se budou koukat v televizi (když už náhodou na televizi koukají oba...). Vzhledem k tomu, že máme hádky na každodenní bázi a přes naše veškeré prosby a domluvy se nejsou schopni domluvit absolutně na ničem, museli jsme přistoupit na striktní rozdělování - např. ten, kdo určoval, na co se budou koukat v TV, jde do koupelny jako druhý apod. Připadám si s prominutím jak „u blbečků na dvorečku”. Říkám si, co dělám špatně. Doma máme pohodu, s manželem se nehádáme, a pokud máme na něco jiný názor, tak se vždy nějak v klidu domluvíme. Dále se naše děti (obzvláště ten mladší) občas častují takovými výrazy, že prostě nestíhám. Vysvětlujeme horem dolem - naprosto zbytečné. Zavedli jsme kasičku na pokuty za sprostá slova, ale... mám pocit, že se to minulo účinkem, i když poctivě vybírám. Co dělat, aby spolu byli schopni normálně vycházet a domluvit se na kompromisu?