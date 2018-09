Facka jako součást výchovy? Pro mnohé odborníky zcela nepřípustné

Každý rodič se snaží své děti vychovávat nejlépe, jak umí, dát jim ze sebe to nejlepší, ale ne vždy to jde tak snadno, jak si představuje. Děti umí tzv. moc zlobit a nemusí se vůbec jednat o nějaké grázly. Ustát tak naprosto každou situaci je mnohdy nad rodičovské síly. Snadno se pak stane, že rodič vztáhne na své děti ruku. Ve většině případů se v tom rozhodně nevyžívá, naopak dost často má poté výčitky. Jenže podle mnohých odborníků pochybil, protože jakýkoli fyzický trest nemá ve výchově co dělat.