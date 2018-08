Před nástupem do školy je dobré nechat dítěti vyšetřit zrak

Blíží se začátek školního roku a některé děti usednou do školních lavic vůbec poprvé. Kromě vybavení do školy by měli rodiče myslet ještě na jednu důležitou věc, dětský zrak. Přestože ho pravidelně vyšetřuje praktický dětský lékař, jeho zjištění nemusí být přesné, některé oční vady nemusí vždy odhalit, proto je důležité nechat dítěti vyšetřit zrak i u očního specialisty. Lze tak předejít únavě dítěte a mnohým problémům spjatým se špatným viděním, například na tabuli.