Lucie Fialová, Právo

„Přinášíme víc než jen to, že učíme taneční kroky. Třeba kurzy pro děti zahrnují relaxační metody, aby se malí tanečníci naučili pracovat sami se sebou, máme speciální meditaci zábavnou formou,“ popsal Právu Rázek, který tančí přes dvacet let.

Dětem podle něj nechybí jen pohyb, ale především zážitky, o kterých by mohly vyprávět. „A přesně ty jim chceme dát,“ říká.

„U dospělých se zase zaměřujeme na to, o čem tanec sám o sobě je, že je to komunikace mezi dvěma, tanečníkem a hudbou,“ říká s tím, že v rámci tréninku se mnohdy vyvíjejí témata, která mají nakonec přesah do života.

„Když dva tančí v páru, musejí se na sebe naladit, nejen znát kroky. Aby zvládli zatančit společně, musejí si naslouchat, dokázat odhadnout, co ten druhý zvládne, a podle toho uzpůsobit vlastní projev. Takže se otvírá spousta témat dobrých i pro normální život,“ poznamenal Rázek, vystudovaný psycholog.

Nezřídka se prý zpětně dozvídá, že pár v tanci najde způsob, jak spolu komunikovat, a ten si pak přenese do osobního života.

Nábor tanečníků probíhá celé léto. Kurzy se rozběhnou v září. Zájem o lekce je podle něj velký. Veřejnost v tanečním varu, jak říká, pomáhá udržet třeba i populární televizní taneční soutěž.

Právě teď vrcholí sezóny svatebních tanců

„To je jedna z aktivit, kterou děláme, a která nás hodně baví. Připravujeme snoubence na jejich první společný tanec,“ vysvětluje Vítězslav.

Nač budou novomanželé tančit, se odvíjí od toho, jaké hity zrovna vládnou hitparádám. Momentálně 80 procent klientů touží slyšet song anglického zpěváka Eda Sheerana.

„Má takové tři písničky, jedna je ve valčíkovém rytmu, dva ploužáky,“ prozrazuje tanečník.

Zvládne to každý



Těm, kteří prahnou plout ladně po sále, ale nevěří, že to zvládnou, Rázek vzkazuje, ať se rozhodně nebojí.

„Našli jsme si jeden citát, který říká, že nejtěžší taneční krok je ten první. A když už se rozhoupete a vkročíte na parket, máte více než z poloviny vyhráno,“ ujišťuje váhající.

Většina jejich klientů podle něj nikdy netancovala, a přicházejí proto, že je čeká například nějaká společenská událost. „Hodně se specializujeme na individuální výuku,“ řekl.

K tanci se dostal náhodou. Na gymnáziu, kam nastoupil, předtančení na maturitním plese pravidelně zajišťovali maturanti. „Ale když jsem byl v primě, byli zrovna nějací líní, a tak to bylo na nás, primánech,“ vzpomíná s úsměvem.

Showdance, v němž je mistrem republiky, popisuje jako relativně novou disciplínu, která kombinuje zvedačky s klasickým tanečním projevem.