„Janička přišla na svět v létě roku 2016. Byla to zrovna neděle a naše už tehdy velká rodina se rozrostla o dalšího člena. Janička se pořád usmívala a byla plná elánu. O rok později, bylo to 16. listopadu, ale najednou přestala dýchat. Zavolala jsem sanitku, ale i přes obrovskou snahu lékařů a zdravotníků, kteří bojovali o její život, nás po pár hodinách moje holčička opustila,“ vypráví maminka pohnutým hlasem příběh své dcery.

„S Janičkou jsme se rozloučili na pohřbu. Kvůli nedostatku finančních prostředků jsem jí ale nemohla nechat vyrobit pomníček. Otec dětí neunesl ztrátu dcery, odešel od nás a výživné neplatí. Chod naší domácnosti tak financuji sama,“ popisuje dál svou nelehkou situaci maminka Janičky.

Rodina nyní žije z dávek státní sociální podpory, z rodičovského příspěvku a přídavků na děti. Maminka je ráda, že pokryje základní potřeby dětí. Přesto by si moc přála pro svou zesnulou holčičku pomníček. Ten si bohužel nemůže dovolit, protože jeho cena přesahuje 40 000 korun.

„Věřím, že s pomníčkem jako vzpomínkou na svou sestřičku budou moci mé děti tuhle tragédii vnitřně uzavřít a začít se těšit na všechny skvělé věci, které jim život přinese. Pro nás všechny je hodně důležité, abychom měli místo, kam můžeme Janičce nosit květiny, kde se občas můžeme s dětmi posadit a povídat si o ní. A třeba si symbolicky povídat i s ní,“ vysvětluje maminka, proč je pro ni pomníček tak důležitý.

Proto se také obrátila na neziskovou organizaci s názvem Patron dětí, která pro její rodinu vypsala online sbírku, kde se lidé na pomníček mohou složit. Chcete-li přispět, můžete to udělat zde https://patrondeti.cz/pribeh/na-pomnicek-pro-janicku. Nezabere vám to ani minutu, peníze budou do koruny připsány na konto Janičky. Na webu naleznete i další příběhy dětí, kterým lze přispět na lepší život.