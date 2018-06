das, Novinky

Školní prospěch může ovlivňovat kromě inteligence také nadání, motivace či zájmy. Pokud se dítěti nedaří, pak může být na vině jeho nižší nadání, ale i porucha pozornosti, specifické poruchy učení, úzkostnost, nedostatek sebevědomí či neschopnost se prosadit a prodat své znalosti.

„Příčina školního neprospěchu ale může ležet zcela mimo osobnost dítěte. Zátěžová situace v rodině (rozvod rodičů, narození sourozence, úmrtí blízkého příbuzného...) či problémová situace ve škole (osobnostně nestandardní paní učitelka, nevhodné pracovní klima ve třídě, šikana...) mohou mít na zhoršeném prospěchu dítěte rovněž nemalý podíl. Objeví-li rodiče, v čem je zakopaný pes, mohou společně s dítětem problém řešit,” upozorňuje psycholožka Eva Kneblová.

Pokud tedy rodič uvidí, že přes opravdovou snahu se dítěti známky vylepšit nedaří, je dobré jej přesto pochválit a navrhnout mu řešení, jak učivo dohnat a dát mu možnost známky aspoň trošku vylepšit.

Ani každodenní dril ale nemůže dítěti pomoci překonat vlastní limity či nedostatek nadání v určitém oboru. Rodiče by tedy vždy měli zvážit, zda chtějí mít doma zneurotizovaného maturanta, či spokojeně vyučeného kuchaře.

Nesrovnávejte ho s druhými



Každé dítě je jiné, a proto jej nikdy nesrovnávejte s jeho spolužáky či kamarády. Je důležité se vždy vžít do situace dítěte.

Samozřejmě není ani dobré jeho neprospěch bagatelizovat, případně svádět vinu na pedagoga. Jakákoli přehnaná kritika kantora povede v očích dítěte nejspíše jen ke znehodnocení školy a vzdělání vůbec.

„Zapomeňte na kázání, pokud přece jenom potřebujete dítěti promluvit do duše, učiňte tak v klidu. Společně se zamyslete a zvažte, co a za jakých podmínek se dá vylepšit, zda jste schopni pomoci dítěti vy sami, anebo bude vhodné domluvit se třeba na doučování,“ doporučuje Štěpánka Štrougalová, majitelka pražského Baby Clubu Juklík a především maminka čtyř dětí.

Jak děti odměnit?



Dárek za vysvědčení zcela jistě není výchovnou chybou. Neměl by však být jediným motivem dítěte pro školní práci. To, jak se dítě staví ke školním povinnostem, se v dospělosti bude opakovat v jeho vztahu k povinnostem pracovním.

Samotný den, kdy dítě přijde domů s vysvědčením, zkuste pojmout slavnostně. U dětí na prvním stupni to platí dvojnásob. Nemusíte hned myslet na dárky. Malé děti mnohem více ocení čas, který s nimi strávíte. Léto se tak snažte odstartovat podle představ samotného dítěte, např. navštivte společně zoo, iQlandii, Techmanii, Park Mirakulum, Kostkoland nebo společně zajděte do kina či na zmrzlinu.

V každém případě by pochvalu za celoroční práci mělo dostat i dítě, které nemá jen samé jedničky či vyznamenání.

„Každé dítě si zaslouží vyjádření radosti nad tím, jak zvládlo další rok školy. Dárek za vysvědčení přitom jen neznamená nějakou věc, ale především zážitek, který se mu snažíme dopřát a kterým vyjadřujeme svou podporu jeho úsilí v nadcházejícím školním roce,” upozorňuje psycholog Václav Mertin.

S dárky a odměnami to ale nepřehánějte. Někteří rodiče či prarodiče mají tendenci dítěti dopřávat nepřiměřeně hodnotné dárky, pak ale hrozí, že děti přestanou po věcech skutečně toužit a vážit si jich. Stejně špatně může rovněž dopadnout, pokud rodiče budou dítěti vnucovat dárky dle vlastního přesvědčení a opovrhovat jeho přáním.

Komiksová knížka Hrdinové – ocení jak malí, tak velcí fotbaloví nadšenci. Spíše než na sportovní výkony se kniha soustředí na osobní příběhy fotbalových hrdinů, prezentuje fotbal jako součást našeho života, historie a kultury. Cena 699 Kč

Zleva nahoře: Harry Potter: Cesta dějinami čar a kouzel – J. K. Rowlingová. Úchvatný průvodce bradavickými školními osnovami i dějinami kouzel. Cena 329 Kč; Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky – Elena Favilli a Francesca Cavallo – vypráví životní osudy stovky mimořádných žen z minulosti i současnosti. Umělkyně, sportovkyně, vědkyně, političky a další velké osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do historie, inspirují malé i velké čtenáře snít velké sny. Cena 295 Kč; 505 aktivit pro děti – sešit plný zábavných hádanek, bludišť a úkolů, které u dětí podpoří schopnost učení a formou hry posílí jejich trpělivost, pečlivost a soustředění. Cena 148 Kč; Psi celého světa – kniha, která vám pomůže s výběrem správného psa, ale i s jeho výchovou. Cena 229 Kč; Devadesátkrát jinak: Eric Walters – poslední den na střední škole dostane Sophie od svého přítele košem. Prý je moc předvídatelná a zodpovědná… Může ji devadesát dní změnit? Cena 263 Kč; Dej mi své jméno – André Aciman. Příběh nečekané a silné lásky mezi dospívajícím Eliem a o pár let starším Oliverem. Cena 215 Kč; Jedna želva za druhou – John Green. Šestnáctiletá Aza neměla vůbec v plánu pídit se po tajemstvích uprchlého miliardáře Rusella Picketta, ale v sázce je sto tisíc dolarů a její nejlepší a nejstatečnější kamarádka Daisy se nemůže dočkat, až se společně pustí do vyšetřování. Cena 248 Kč

Zleva: Vědomostní pexesa. Hra vychází z klasického pexesa. Nehledají se však dva stejné obrázky, ale dvě informace, které k sobě patří. Cena 134 Kč; Albi Catan – Hra o trůny – rozšíření hry Catan – Osadníci z Katanu obsahuje dvě herní varianty. Zatímco první se hraje docela jako klasický Catan, zážitek z hraní druhé varianty, kdy se Divocí snaží pronikat přes zeď, je dost odlišný. Cena 1999 Kč; Dino Rébusy na cesty. Efektivní trénink pro šedé mozkové buňky! V krabičce najdete 56 hádanek a hlavolamů, které dostanou mozek do formy. Cena 279 Kč; Albi Magnetické mini hry. Hry se svou velikostí vejdou do kapsy a nezaberou při cestování příliš mnoho místa. Cena 89 Kč; Albi Cortex challenge – procvičíte si logické myšlení, paměť, postřeh, ale také, jak jste schopni rozpoznávat předměty podle hmatu nebo schopni řešit úkoly pod časovým tlakem. To vše v 8 různých typech úkolů, které zaměstnají váš mozek. Cena 399 Kč; Huzzle Cast hlavolamy. Hlavolamy jsou odlévány ze zinku. Obtížnost hlavolamů je znázorněna hvězdičkami a barvou. Cena 314 Kč

Zleva nahoře: Lego Creator 31076 Odvážné kaskadérské letadlo, cena 499 Kč; Lego Friends 41335 Mia a její domek na stromě, cena 799 Kč; Lego Creator 31079 Surfařská dodávka, cena 799 Kč; Lego Technic 42075 Záchranné auto, cena 1099 Kč

Sparkys Phlat Ball Chameleon – kouzelný disk a míč v jednom. Cena 249 Kč; Bino dřevěné hračky Mini orchest, cena 559 Kč; TM Toys Fru Blu blaster – bubliny obrovských rozměrů a neskutečných tvarů, které září duhovými barvami. Cena 449 Kč; Phlat Sport prak – moderní prak s kelímky a pěnové míčky, cena 349 Kč; Ravensburger 3D Puzzle VW autobus indiánské léto 162 dílků, cena 749 Kč

Kidtown deníček pro zapisování prázdninových dobrodružství s dívčím i chlapeckým motivem, cena 259 Kč

Sluchátka Datart JBL T450 nabízejí příjemný poslech s vyrovnaným zvukem na všech frekvenčních pásmech. Sluchátka se dají jednoduše ovládat jednotlačítkovým ovládáním a mikrofonem přímo na kabelu, navíc lze pomocí nich přijímat příchozí hovory. Cena 790 Kč

Foreo ISSA mini 2 – ikonický zubní kartáček pro děti i dospělé se sonickou technologií (9000 kmitů za minutu). Má silikonový povrch, jež je antibakteriální, voděodolný. 3D flexibilní hlavice vydrží minimálně rok. Na hodinové nabití vydrží 265 použití. Cena 3095 Kč

Dětské kolo Trek Precaliber 20 6SP – má 6 rychlostí, lehký rám, kvalitní osazení, odolnou konstrukci a nastavitelné prvky, takže roste spolu s malými jezdci. Nechybí balanční kolečka a nastavitelná řídítka. Cena 7990 Kč

