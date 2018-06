Postup: Rostlinnou alternativu jogurtu, smetany a agávový sirup ušlehejte dohladka. Směs by měla být dostatečné hustá, aby se v ní udržela zapíchnutá nanuková tyčka. Pokud je směs příliš tuhá, přidejte více rostlinné alternativy jogurtu. Nahrubo nasekané pistáciové oříšky smíchejte se sušeným kokosem a postupně rozdělte do formiček. Pak do formiček postupně nalijte tekutou směs, do každé doprostřed zapíchněte nanukovou tyčku a alespoň na 4 hodiny umístěte do mrazáku. Po vyjmutí z mrazáku každou formičku opatrně ponořte do teplé vody a nanuk z ní vyjměte.