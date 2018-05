Iva Kyselá, terapeutka z Akademie rodičovství, Novinky

Dobrý den, dceři bude v létě šestnáct let a moc ráda by šla s kamarádkou na diskotéku. Muž ji nechce pustit, má o ni strach. Já ale váhám. Vím, že my v šestnácti už na diskotéky chodily. Zatím je k nám dcera otevřená a má k nám důvěru, proto mám strach, aby nezačala dělat věci za našimi zády, když ji nikam nebudeme pouštět.

V souvislosti s dotazem se mi vybavila slova mojí babičky: „Malé děti, malé starosti. Velké děti, velké starosti.”

Malinké caparty si ohlídáme na každém kroku, velkým musíme důvěřovat, že to zvládnou. A není to pro rodiče vůbec jednoduché. Strach, jak se dítě postaví k situacím, když rodič není nablízku, je často velký.

Lokalita, kde se diskotéka nachází, je důležitá

Je rozdíl, zda bydlíte někde na vesnici a dcera má dojít jen několik desítek metrů do místního klubu, nebo má dojet do města dopravními prostředky, anebo jít do centra ve velkoměstě. V případě malého města či vesnice bude určitě rozhodnutí, jestli dceru pustit, jednodušší.

Obecně lze říci, že jsme schopni pustit dítě samostatně tehdy, když v nás má důvěru, že se o sebe bude umět postarat. To znamená - že umí dodržet domluvené dohody a pravidla. Je schopno i v zátěžových situacích reagovat. Mezi rodičem a dítětem tak musí být vytvořen důvěrný vztah s otevřenou komunikací, aby dítě nemělo potřebu si vymýšlet.

Domluvte se s dcerou, že si všichni tři sednete a promluvíte si o jejích představách s diskotékou a o vašich starostech s jejím bezpečím. Že jste rádi, že s vámi jedná narovinu a nevymýšlí si.

Dejte dceři prostor, aby vám pověděla, jak má vše promyšlené. Možná i váš muž nakonec zjistí, že jeho představy o diskotéce v něm vyvolávají strach zbytečně. Navíc se dozvíte, jak o návštěvě diskotéky přemýšlí dcera. Budete mít více informací k tomu se rozhodnout.

Vždy máte více možností



1. Můžete dceři říct, že se o ni natolik bojíte, že ji zatím nedokážete na diskotéku pustit. Že jste si vědomi, že ona by to zvládla, ale že to nezvládnete vy, minimálně táta.

Pokud ji zatím nepustíte, odpovězte si na otázky, prosím poctivě, oba dva:

V kolika letech ji budete ochotni pustit na diskotéku nebo samotnou navečer ven?

Jakou jinou schopnost, dovednost (kromě věku) potřebuje mít, kterou teď nemá?

Co ještě se potřebuje naučit?

Čím by vás mohla už teď přesvědčit, že zvládne být zodpovědná a na diskotéce se o sebe postarat?

Kde má vaše dcera možnost nasbírat zkušenosti ze života a učit se k nim postavit?

Za co je ve svém životě zodpovědná? Jak jí to umožňujete?

Co byste společně mohli udělat, aby dcera na diskotéku příště šla a zároveň jste vy byli relativně v klidu?

2. Pokud dceru na diskotéku pustíte, doporučuji domluvit si společně s ní pravidla. Mohou to být obecná pravidla, která zafungují vždy, když dcera bude mimo domov, nejen na diskotéce.

Dodržování pravidel a dohod je schopnost propojená se zodpovědností, zároveň se budete mít všichni o co opřít. Součástí dohody bude i to, když pravidla dcera nedodrží, jaký bude důsledek. Dejte nejprve možnost dceři, ať je sama vytváří. Smyslem je důvěra a bezpečí na obou stranách.

Jednoduchá pravidla, která v některých rodinách dobře fungují:

Dcera vám řekne, s kým jde ven a nechá vám na kamaráda/kamarádku mobilní telefon.

Víte dopředu adresu, kam jde nebo jede, u koho přespává.

Domluvíte si čas, kdy se vrátí a jaký důsledek následuje, když tomu tak nebude.

Na diskotéce, v klubu si bude dávat pozor, co pije a jí, aby někdo neměl možnost přimíchat do nápoje například drogu.

Minimálně po příchodu na akci a před odchodem vám zavolá nebo pošle zprávu.

Nesedá do auta nikomu, kdo je neznámý nebo požil alkohol.

K dopravnímu prostředku dojde pokud možno v partě nebo s kamarádkou.

Pokud vyhodnotí jakékoli riziko nebezpečí, snaží se dostat mezi lidi.

Budete vědět, jak přijede z akce domů - pokud dovolíte do pozdější hodiny např. 22:00 - 23:00 hodin, tak se můžete domluvit, že dceři půjdete naproti k dopravnímu prostředku.



Nastavení pravidel se bude s věkem měnit. Některá zůstanou, jiná rozvolníte.

V komunikaci s dcerou bude velmi důležitá forma, jak s ní mluvíte. Proti návodům a dobrým radám se nejspíš vymezí.

Velmi dobře fungují věty: „Mám takovou a takovou zkušenost. Chceš ji znát? Potřebuji, abys věděla, že… Jak bys reagovala, kdyby u tebe například zastavilo cizí auto?

Ať už se nyní rozhodnete s diskotékou jakkoli, je důležité do budoucna dceři dávat prostor, aby si mohla přebírat za svůj život zodpovědnost a vy jste o ní mohli přemýšlet, že z ní roste mladá slečna, která se o sebe umí postarat.