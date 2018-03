Karolínka trpí vadou řeči, po zážitcích s domácím násilím se přidaly i psychické potíže

Karolínce je sedm let a žije se svojí babičkou, která ji má od narození v pěstounské péči. To, že jsou příbuzné, se nezapře, Karolínka jako by babičce z oka vypadla. Je to plachá holčička, na lidi, které nezná, kouká po očku a potřebuje chvilku, než se uvolní. Není se co divit, má za sebou takové zážitky, které by žádné dítě v jejím věku mít nemělo.