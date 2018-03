Dobrý den, ráda bych se zeptala na 27letého Matěje, syna mého muže, který si pořídil dítě s 33letou ženou, která má již z předchozího vztahu osmiletou holčičku a čtyřletého syna. Jedná se o velmi krásné, zdravé, chytré i nadané děti, o které se maminka moc hezky stará. Bohužel Matěj je stále fixován na svou vlastní matku, kterou je neustále konfrontován a kontrolován. Matějovi to evidentně vůbec nevadí. Spíše naopak. Dokonce se po konfliktu mezi partnerkou a jeho matkou na čas odstěhoval od své přítelkyně na matčinu chatu, a to i přesto, že přítelkyně byla těhotná, chodila stále do práce a starala se o své dvě děti. Těsně před porodem se sice s partnerkou opět sestěhoval, ale po narození společné dcery se Matěj začal špatně chovat k nevlastním dětem, stejně jako jeho matka, a své partnerce začal vyhrožovat, že pokud se spolu rozejdou, pak on si vezme svou dceru. Otec Matěje je z toho nešťastný. Vidí ono silné a manipulativní pouto mezi Matějem a svou exmanželkou a naproti tomu dvě úžasné děti, které kvůli tomuto poutu nesmírně trpí.

Dobrý den, zdravé odpojení dospělých dětí od rodičů se bohužel vždy nepodaří. Mohou vzniknout závislosti, ze kterých se dá velmi těžko vymanit. Bylo by zajímavé vědět, jak by svůj současný život popsal Matěj a jak vztah s ním a svoje pocity jeho přítelkyně.

Je možné, že vztah těchto mladých lidí nemá vybudované pevné základy a nemají se o co opřít. Pro syna pak může být jednodušší opřít se o vztah s mámou. Chápu, že jste citlivá na to, že by se mladý muž měl věnovat rodině, kde si vytvořil závazek, a ne svojí mámě. Mohu vám pomoci na situaci nahlédnout komplexně, protože Matěje nezměníte. Je to dospělý člověk, který by měl být schopen přebírat zodpovědnost za své chování a za svůj vztah s partnerkou, ale i matkou. Řídit si svůj život.

Pro vás to neznamená jen se dívat na to, co se děje a nic neříkat. Do vztahu matka a syn nemůžete zasahovat. To si musí vyřešit oni dva. Upozorňuji, že někdy se stane, že se ani v dospělosti nepodaří pupeční šňůra matky a syna přestřihnout a matka organizuje život dospělému synovi, tak jak popisujete.

Zdravé odstřižení od závislosti na matce probíhá v dospívání, pomáhá začít naplňovat mužskou roli a umožní jeho tátovi, aby ho do mužského světa “vzal“. V praxi to znamená, že táta je ten, kdo nastavuje pravidla a trvá na nich, podporuje syna k odvaze a podporuje v překonávání překážek. Matka jim do toho nezasahuje a do synova života se vměšuje co nejméně. Tak, aby mohl zodpovědnost přebírat syn. Je tam stále se svou ochranitelskou náručí, ale jen ve výjimečných případech, jinak syna podporuje, aby zvládl život sám.

Nevím, jak se odvíjelo osamostatňování ve vámi popsaném příběhu. Není z vašich slov zřejmé, jaký vztah má syn s otcem a jak se podařilo synovi odpoutat se od táty.

Podle toho, co píšete, se vytvořila nezdravá závislost matky na syna, místo samostatnosti. Aby to mohlo být jinak, je nutné, aby syn chtěl situaci měnit. Není moc pravděpodobné, že první krok udělá matka. Nemá důvod. Místo životního partnera udělala partnera ze svého syna. Vidí ho v jiné roli, než by měl být. Z toho je těžké pro syna vystoupit. Bude se muset rozhodnout, jaký život chce žít. Zda svůj a s partnerkou, nebo s mámou. Proto s tím vy nic neuděláte.

Co by mohlo pomoci

Když otec Matěje otevřeně řekne, jak vše vnímá a jaký má pohled na celou situaci. Bez jakékoli kritiky, pouze popíše to, co vidí. Ideální je, když pozve syna na pivo a bude se o něj upřímně zajímat. Jak se mu žije, jak je spokojený, co ho trápí a co by chtěl udělat jinak. Může mu nabídnout své zkušenosti. Matěj potřebuje podpořit, ne odepsat a zaškatulkovat. To, že se něco nepodařilo v období dospívání, tak jak by mělo, ještě neznamená, že je špatný člověk. Nepohlížejte na děti a partnerku Matěje, že se o sebe neumí postarat. I ona nese svou zodpovědnost, že má dítě právě s tímto mužem. Pokud má Matěj udělat zásadní krok a jednat za sebe, potřebuje podpořit, ne žít v rozhádaných vztazích a výčitkách. Podporujte, zároveň buďte v komunikaci s Matějem přímí. Vnoučatům věnujte bez rozdílu svou lásku a trpělivost, tím jim dáte opravdu nejvíce.

