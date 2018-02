Dobrý den, budou to tři roky, co má dcera zemřela. Zůstal po ní syn, kterému je dnes sedm let. Vdaná nebyla, syn byl svěřen do její péče, ale jeho otec se s ním vídal. Po smrti dcery, která do té doby s vnukem žila u mne, si ho otec vzal k sobě a chtěl, aby se mnou úplně přerušil kontakt. Musela jsem tedy žádat o předběžné opatření u soudu, abych mohla nadále zůstat ve styku s vnukem, který byl na mne v té době velmi fixován. Soud musel několikrát rozhodovat, protože se otec neustále odvolával a neustále trval na tom, aby se mnou měl vnuk styk zcela minimální, nebo lépe žádný, což se mu nakonec stejně nepovedlo. Jeho přáním také bylo, aby vnuk na svou skutečnou maminku zapomněl a začal žít zcela nový život s jeho novou rodinou (novou partnerkou a sourozencem). Když je tedy vnuk u nich, musí se chovat tak, že je jeho nová maminka jedinou maminkou a žádná minulost neexistuje. Vnuk si přitom na svou skutečnou maminku pamatuje a když je u mne, chce, abych mu o ní povídala. Vím, že je u mne spokojený, přeci jen u mne do svých 3 let se svou maminkou žil. Dle otce je ale nemožné, aby si na toto období i vlastní matku pamatoval. Stává se tak, že vnuk nechce někdy ode mne jet vůbec domů a když ho odvážím, tak to vypadá, že ho vezu do vyhnanství. Odvézt ho ale vždy musím, protože jeho otec nechce dovolit, aby byl vnuk se mnou víc času, než nařídil soud. Ráda bych se tak zeptala, zda je správné, že si s vnukem povídám o jeho matce a jak mu mám vysvětlit chování jeho otce k mé osobě - přehlíží mne, nebaví se se mnou. Vnuk se mne na to totiž neustále ptá a já nevím, co mu mám říct, aby to nebylo použito proti mně. Jeho otec si na mne totiž neustále chodí stěžovat na sociálku.