Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak vše zvládat a mluvit s nevlastními syny. Před půl rokem jsme si vzali do péče dva syny mého přítele (9 a 13 let). Jejich matka se odstěhovala za novým přítelem na Slovensko. Po přistěhování dětí k nám vše probíhalo v klidu. Jejich matka je kontaktovala sporadicky, o letních prázdninách si je vzala jen jednou na půl dne. V září proběhl soud, který kluky svěřil do péče otce a matce stanovil výživné ve stejné výši, jako měl předtím otec. A tím začaly problémy. Matka jako nepracující věřila, že bude platit jen minimální výživné. Rozsudek soudu ji tedy zaskočil a okamžitě se odvolala. Od té doby zcela změnila svůj přístup. Začala dětem volat, posílat jim dárky jako důkaz své lásky, ale také vyzvídat, jak to u nás chodí. Telefony s nimi si začala nahrávat, a pokud se jí kluci svěří, že jsou s něčím u nás nespokojeni, nahrávky předává svému právnímu zástupci. My tak od kluků stále častěji slýcháme jejich odmítání: „Mamka říkala, že tohle dělat nesmíte anebo že na to nemáte právo ...”

Přestože děti máme v péči my, staráme se o ně a snažíme se, aby se měly opravdu dobře, jejich výchovu řídí matka po telefonu, jako by děti měla v péči ona. Snažíme se s dětmi mluvit a vysvětlovat jim, že když jsou s námi (kluci chtěli s námi být), musí dodržovat naše pravidla a ne to, co jim máma říká do telefonu. Bohužel poslední týdny s nimi není řeč, po dobrém absolutně odmítají fungovat i v základních věcech. Přemluvit kluky, aby se umyli nebo si udělali úkoly, vyžaduje všechnu naši energii. Jako by se děti vypnuly.

Byli jsme se informovat na sociálce, zda nejde její vliv nějakým způsobem omezit, ale prý jsme v právnickém vakuu. Tím, že se jejich matka u soudu odvolala, nenabyl rozsudek právní moci a v podstatě platí poslední právoplatný rozsudek. Takže jako by měla děti v péči ona, jen se o ně nemusí starat.

Jsme z celé situace zoufalí a nevíme, jak s dětmi mluvit a vycházet. Nejhorší je, že matka nechce děti zpět do péče, ale nehodlá se ani vzdát vlivu na ně.