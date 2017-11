Třináctiletá dcera se ve škole upnula na spolužačku. Byly velké kamarádky. Před časem se s ní ale dotyčná slečna kamarádit přestala a našla si ve třídě jinou kamarádku. Dcera to bohužel těžce nese. Neví, co se stalo, vysvětlení se nedočkala. Když za spolužačkou sama došla, proč se s ní nebaví, odpověděla jí jen, že se s ní baví. Dcera zkoušela i jiné dívky ve třídě, ale neuspěla, jsou tak pospojované do dvojic, že dcera o přestávkách sedí v lavici, nikdo s ní neprohodí žádná slova. Nikdo jí sice neubližuje, ale ignorují ji. Kluci mají svoji zábavu, tak ani tudy cesta nevede. Je z toho moc smutná. Nevím, jak jí pomoci.

Sedněte si s dcerou a povídejte si o tom, co pro ni znamená kamarádství a být pro druhého kamarádka.

Zkuste jí položit následující otázky:

Co má mít holka/kluk, která/ý je pro tebe kamarádka/kamarád?

Jaké má vlastnosti, schopnosti?

Kdo je má ve třídě?

Co pro tebe znamená, že jsi pro druhého kamarádka?

Jak si představuješ svoji kamarádku?

Co bys ty své kamarádce nikdy neudělala?

Co jsi ochotná do vztahu dát?

V tomto věku je nejčastější a nejdůležitější hodnotou, že kamarád/ka udrží tajemství a dobře se s ním/ní povídá, jelikož jsou tzv. na stejné vlně.

Vy sama o sobě do vztahu mezi vaší dcerou a kamarádkou nezasahujte, buďte jí jen oporou. To, že za vámi chodí s holčičími starostmi může znamenat, že chce, abyste se o ni pouze zajímala a naslouchala. Řešení si už ale potřebuje najít sama a vy jí můžete být s otevřenou náručí nablízku.

Vysvětlete dceři, že žádnou chybu nejspíš neudělala, poněvadž k tomuto věku patří “přelétavost v kamarádských vztazích”. Je to období, kdy se děti baví na základě podobných zájmů, témat. Tvoří se spíš skupinky. Pevná kamarádství se teprve budují. Pokud chce teenager být součástí skupiny, je potřeba, aby se aktivně zapojoval.

Podpořte tedy dceru, aby se nebála oslovit děvčata nebo chlapce a klidně v již vytvořených dvojicích. Je to těžší, ale jde to. Například spolužačkám řekne: „Jano a Petro, chci se k vám o přestávce přidat a povídat si. Co vy na to? Myslím, že vám mám co říct.”

Nabídněte dceři své zkušenosti. „Máte kamarádku? Jak jste se seznámily? Co pro vás znamená mít kamarádku a k čemu? Jak se vy seznamujete s novými lidmi?”

Podpořte její sebevědomí a sebeúctu. Umožněte jí mít za něco zodpovědnost

Vztahy a kamarádství jsou časté téma rodičů i v našich kurzech Akademie rodičovství. Z naší zkušenosti dětem často pomůže, když jim rodiče umožní prožít svoji důležitost v něčem, co s kamarádstvím vůbec nesouvisí. A přesto se vnímání sebe samých velmi posílí.

Například si vezmou doma něco na starost a je to jen a jen jejich zodpovědnost, nikdo jim do toho nemluví a nehodnotí. Například upéct bábovku, udělat palačinky pro všechny, vyžehlit prádlo. Fantazii přenechejte dceři. Tím se podpoří, že je v pořádku - milovaná a přijímaná. Bude si jistější ve vnímání sebe přes druhé. “Zvládla jsem to, jsem dobrá.”

Společně pak hledejte odpovědi na následující otázky: V čem si vaše dcera myslí, že je dobrá? Dělá nějaký sport? Kroužek, který ji baví? Na co je u sebe pyšná? Tím vším podpoříte sebevědomí své dcery.

Řešíte doma podobný problém, nebo vás trápí jiné téma spjaté s výchovou dítěte, rodinnými vztahy či závislostí? Poraďte se s našimi odborníky. Své příběhy a otázky nám posílejte na: zenaporadna@seznam.cz.