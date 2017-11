Představte si, že vám lékaři oznámí, že čekáte miminko. Jaké emoce budete zažívat? Určitě to bude štěstí, radost a pocit požehnání. Pak si znovu představte, že vám lékaři sdělí, že čekáte sedmerčata. Těžko říct, co všechno se tehdy rodičům Bobbi a Kennethovi McCaugheyovým muselo honit hlavou.

Bobbi a Kenneth McCaugheyovi

FOTO: Profimedia.cz

Krušné začátky

Bobbi McCaugheyová se narodila s poruchou hypofýzy, která jí způsobovala problémy s plodností. Na začátku roku 1996 se ale stal malý zázrak a Bobbi a Kennethovi se narodila první dcera Mikayla Marie. Rodičovství si oba ihned zamilovali, a tak se krátce na to rozhodli mít dalšího potomka.

Po mnoha neúspěšných pokusech s početím se Bobbi rozhodla pro hormonální léčbu a začala brát léky proti neplodnosti. Ty zabraly, a dokonce lépe, než si lékaři mohli jen představit. Při první kontrole totiž manželům McCaugheyovým sdělili, že se chytlo hned sedm zárodků.

Všichni sourozenci pohromadě

FOTO: Profimedia.cz

„Nikdy nezapomenu ten den, kdy nám to oznámili. Nikomu se nechtělo křičet radostí. Ve vzduchu bylo až příliš mnoho pochybností,” řekla pro Daily Mail Bobbi McCaugheyová. Lékaři proto rodině doporučovali selekci zárodků, kdy se jich několik odstraní ve prospěch zbylých, aby tak ostatní měly větší šanci na přežití. To ale Bobbi s manželem razantně odmítli. Jako věřící se rozhodli, že osud jejich dětí ponechají v božích rukou.

52 plenek denně

Kenneth a Bobbi byli po celou dobu těhotenství pod drobnohledem lékařů i médií. Samotný porod se pak uskutečnil 19. listopadu 1997, devět týdnů před plánovaným termínem.

Císařským řezem tak přišly na svět tři holčičky - Kelsey, Alexis a Natalie a také čtyři kluci: Kenny, Brandon, Nathan a Joel. Všechny děti byly zdravé, jen Alexis a Nathan prodělali mozkovou obrnu. Později se ale Nathan díky operaci a své vůli naučil chodit bez pomoci a Alexis s menší pomocí chodítka.

Alexis a Nathan prodělali mozkovou obrnu.

FOTO: Profimedia.cz

Dobrá zpráva, že všechny děti jsou v pořádku, obletěla Ameriku rychlostí blesku. McCaugheyovým poblahopřál osobním telefonátem i tehdejší prezident Bill Clinton, který rodině slíbil pomoc od státu, která zahrnovala i velký nový dům. Přidali se i přátelé, sousedé a nejrůznější firmy. Sedmerčata totiž jen v prvních měsících života spotřebovala 42 lahví mléka a 52 plenek denně, na což rodina nebyla finančně ani fyzicky připravená.

Sedmerčata s tehdejším prezidentem Georgem W. Bushem

FOTO: Profimedia.cz

„Měli jsme ohromnou podporu od rodiny a přátel. Pokaždé, když jsme něco potřebovali, nám byl ochoten kdokoli pomoci,” vzpomíná Bobbi pro server Today.

Ostatně k ruce byly rodině i státem přidělené chůvy, stát Iowa později nabídl dětem plné školné na jakékoli místní univerzitě.

Mladí, krásní, úspěšní

Ačkoli by se mohlo zdát, že všem dětem se dostalo všechno, co si jen přály, není tomu tak. Rodina si zakládá na spořivém životním stylu. Potraviny nakupují ve slevách a zeleninu pěstují za domem. Pokud si některé z dětí chce koupit něco navíc, musí si na to podle serveru Kiwireports vydělat, a tak si většina z nich na střední škole přivydělávala na nejrůznějších brigádách.

Rodina se všemi, osmi, potomky.

FOTO: Profimedia.cz

Dnes mají všechny děti za sebou maturitu a studují na vysokých školách. Každý z nich směřuje jinam a realizuje se v jiném oboru. Například Nathana zajímá věda a doufá, že bude pracovat v této oblasti. Alexis byla celou střední školu jedničkářka a chce se stát učitelkou. Kelsey, nejmenší ze všech dětí, má cit pro hudbu a chce v ní pokračovat při studiu na vysoké škole, Brandon plánuje nastoupit do armády Spojených států, kde momentálně absolvuje výcvik.

Každý z nich má jiný cíl, ale každý směřuje kupředu a chce něco dokázat. A co víc, rodina se opět rozrostla. Manželé McCaugheyovi se nedávno stali díky nejstarší dceře Mikayle Marii prarodiči. Vánoce tak letos rodina oslaví ještě ve větším počtu, než bylo dosud zvykem.

Všechny děti úspěšně odmaturovaly.

FOTO: Profimedia.cz