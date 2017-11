Důvodů, proč prostřednictvím puzzle potěšit nejen sebe, ala také své nejbližší, je více. Navíc s ním nikdy nemůžete šlápnout vedle – „skládačky“ totiž baví v každém věku!

Od batolete po babičku

Jak vlastně puzzle vybrat? Záleží samozřejmě na tom, zda je kupujete svým dětem nebo například seniorům, zdatným „skládačům“ nebo spíše začátečníkům, kteří právě neoplývají trpělivostí. Tomu je totiž třeba uzpůsobit nejen počet dílků, z nichž se puzzle skládá, ale také jejich velikost.

U malých dětí vsaďte spíše na jednoduché skládačky z několika málo dílů, jež jsou navíc snadno uchopitelné (na trhu najdete například pěnové či dřevěné). Batolata si díky puzzle procvičí jemnou motoriku, ale také logické myšlení, představivost či trpělivost. Také u prarodičů volte raději puzzle s většími díly – senioři mohou mít s jemnou motorikou v důsledku onemocnění kloubů obtíže. Mimochodem, odborníci puzzle u starších lidí doporučují jako skvělý prostředek k procvičení paměti či postřehu. Nicméně ani babičku či dědečka nemusíte podceňovat – mnozí z nich jsou velmi zdatnými „skládači“ a ocení i puzzle s několika tisíci dílky.

Chcete-li obdarovat větší děti či dospělé, pak počet dílků či náročnost puzzle volte podle jejich dovedností, ale také například časových možností. Na výběr máte z puzzle o několika desítkách dílů až po několikatisícové výrobky.

1. Dino Puzzle, A. Mucha: Probuzení rána, 1000 dílků, od 219 Kč

2. Clementoni, Italské Dolomity, 13 200 dílků, od 1 405 Kč

3. Dino, Noční Brooklyn, 6000 dílků, od 1 399 Kč

4. Ravensburger, Neuschwanstein, panorama, 2000 dílků, od 489 Kč

5. Ravensburger Mapa světa 2000 dílků, od 526 Kč

Jaký motiv?

Kromě náročnosti puzzle při výběru zvažte také motiv, který bude obdarovaný skládat. Děti ocení především puzzle se svou oblíbenou postavou z animované pohádky, chybu neuděláte ani s motivem zvířátek. Některá dětská puzzle mají motivu uzpůsobený i tvar celé skládačky.

U dospělých pak můžete vybírat z celé řady nejrůznějších vyobrazení. Od přírodních krás, přes půvaby městské architektury až po nejrůznější klasická umělecká díla. Kromě klasických deskových puzzle můžete své blízké potěšit například 3D puzzle, skládačkami nejrůznějších prostorových tvarů. Ve 3D si tak můžete sestavit například nejen Eiffelovu věž či Sochu svobody, ale také třeba globus.

1. Ravensburger, Kecka Graffiti, 108 dílků, od 431 Kč

2. Ravensburger, 3D Big Ben s hodinami, 216 dílků, od 597 Kč

3. Ravensburger, Eiffelova věž, Noční edice 3D, 216 dílků, od 562 Kč

4. Ravensburger, Puzzleball Globus, 540 dílků, od 898 Kč

5. Dino, Princezny neon XL, 100 dílků, od 201 Kč

Při nákupu pak dbejte na to, aby byly jednotlivé dílky skládaček skutečně pečlivě vyražené a dokonale do sebe zapadaly (u renomovaných výrobců si můžete být kvalitou jisti). U složitějších motivů by se totiž jinak mohlo stát, že obraz nikdy nesestavíte.

Velmi oblíbené je v posledních letech nechat puzzle slepit a zarámovat. K tomu slouží speciální lepidla či podložky, jež zajistí, že bude obraz skutečně držet a promění se v plnohodnotnou dekoraci.

