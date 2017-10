Mám dvě dcery 14 a 4 roky. S tou starší jsem žila dlouho sama, do jejích devíti let. S otcem se sice dcera stýkala, ale nechodila k němu ráda. Měli jsme s jejím otcem spory a dlouho se o ni u soudů přetahovali. Pak jsem potkala dalšího muže, na kterého začala dcera žárlit a žárlí dodnes. Dceři byl diagnostikován syndrom ADHD, porucha pozornosti, hyperaktivita a epilepsie. Jako malá byla motoricky nešikovná, začátek školní docházky byl pro mě na mrtvici. Při poměrně vysokém intelektu nebyla schopná dopoledne napsat úkol do školy... Druhá dcera (4 roky) je divoká, temperamentní a od kojeneckého věku uječená. Zvykla si se mnou komunikovat ječením, už od miminka jsem na její pláč reagovala nejlépe, poznala, že to funguje. Je motoricky šikovná, vydrží i u malování. Vůbec ale nechápu její potřebu ničit věci. Stále všechno dává do pusy a kouše. Hračky, oblečení, tužky... všechno, co se jí do pusy vejde. Když má nůžky, ostříhá si vlasy, rozstříhá šatičky... vůbec jí není líto věcí, které zničí. Se vším tříská, po hračkách šlape, skáče, počmárá je, okouše. Se sestrou poslední dobou lépe vycházejí, pro tu větší už začíná být parťák, menší ji kopíruje. Když velká neposlechne, malá také ne. Výchovy se účastní i můj partner, otec druhé dcery. Přestože se máme rádi, na výchově se příliš neshodneme. Pro každého z nás je důležité něco jiného, a tak i k různým věcem přistupujeme rozdílně. Stejně tak jako jejich babičky. Zatímco tchýně od holek vyžaduje absolutní poslušnost, moje matka je nechá dělat vše, co chtějí a mně ještě před nimi nadává, proč si vynucuji, aby mne poslouchaly. Občas mám pocit, že je vůbec nezvládám a vůbec neumím docílit toho, co po nich chci. Mám pocit, že je svým výchovným přístupem víc kazím, než rozvíjím. Potřebuji změnit svůj přístup k nim, abych na ně zbytečně neječela (stejně na to nereagují) a docílila toho, co od nich chci, v klidu a krátkém čase.