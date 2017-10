První hudební nástroj aneb Jak v dítěti probudit malého virtuosa

Staré české úsloví praví, že co Čech, to muzikant. A tak není divu, že se v mnoha rodinách řeší, zda a kdy nechat zapsat dítě do hudební školy či do kurzu hraní na nějaký hudební nástroj. Kdy lze vlastně poznat, že je dítě na „učení se hudbě“ připraveno, a jaký nástroj mu pořídit?