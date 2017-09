Zatímco konstruktivní hádky, během kterých si rodiče nadále prokazují náklonnost jeden k druhému a ve kterých mají snahu problém řešit, pomáhají být dětem empatičtější a sociálně dovednější v porovnání s vrstevníky, rodičovské hádky se slovní a fyzickou agresí u dětí v pozdějším věku vyvolávají deprese, úzkosti a poruchy chování.

Děti na jednu stranu musí vidět, že život není jen růžový a občasné neshody k životu patří, zároveň ale musí pocítit, že každý takový problém má nějaké řešení a je jen na rodičích, aby se na řešení domluvili.

Podívejte se s námi na několik rad psycholožky a rodinné terapeutky Eriky Reischerové, jak správně řešit sváry a hádky před dětmi.

Zpochybňujte činy, ne charakter

Pokud jste například nespokojena s tím, že manžel nepomohl s koupáním dětí ani poté, co jste ho o to požádala, řekněte to. A není třeba, abyste u toho používala slova typu „líný“ nebo „sklerotický.“

„Urážením, zostuzováním a útočením na city druhého dáváte dětem zvláště špatný příklad,“ upozorňuje v magazínu Active family doktorka Reischerová.

Dbejte na tón, jakým spolu mluvíte

Ve chvílích rozrušení máme zvyk zvyšovat hlasitost a výšku hlasu. Podle odbornice to můžeme činit i před dětmi, je ale důležité hledět na to, co zvýšeným hlasem říkáme.

Pokud zvýšeným hlasem projevujeme druhému respekt, necháme mu prostor se také vyjádřit, pak hlasitost nikomu neubližuje. Někdy je mnohem horší být tiše sarkastický než hlasitý, avšak věcně vyjadřující svoji nespokojenost.

Neváhejte si dát přestávku, pokud začne být hádka příliš prudká

Pokud cítíte, že jste kousek od výbuchu emocí, řekněte partnerovi (a dětem, pokud jsou přítomné), že potřebujete chvilku o samotě. Je to lepší řešení, než abyste v hádce pokračovali v jiné místnosti v nepřítomnosti dětí. Tím dětem naznačujete, že je v pořádku se hádat agresivně, dokud je to v soukromí.

„Je dobré, aby děti viděly, že pokud je to třeba, měly by samy vyklidit pozici a někde v klidu se uklidnit,“ doporučuje odbornice.

Usmiřte se před dětmi



I když si navzájem řeknete věci, které byste rádi vzali zpět, nebo když v půlce hádky prostě odejdete, je důležité, aby děti viděly i ty chvíle, kdy své neshody navzájem vyřešíte.

Pochopit oba pohledy rodičů, vidět je, když dělají ústupky, nebo jen tolerují názor toho druhého, jim nejen pomůže cítit se lépe, také jim to ukáže výhody spolupráce při řešení různých problémů.