Jana Skotáková je úspěšná dvaatřicetiletá pracovnice v administrativě. Se zakládáním rodiny nespěchá, přesto si ale raději nechala před dvěma lety svá vajíčka zamrazit.

„Prozatím moje úspěchy v práci neustávají. Rádi bychom s partnerem vydělali ještě nějaké peníze, abychom měli vše dokončeno před založením rodiny,” uvedla Jana.

Přestože má dlouhodobě stálého partnera, se kterým právě dokončuje stavbu domu, miminko by si přála nejdříve za pět let. „Stále ještě neslyším ten pomyslný tikot hodin, ale vím, že děti jednou chtít budu,” popsala své plány.

Ve svých třiceti letech se tak rozhodla podstoupit proceduru zamrazení vajíček. Přitom nejvhodnější doba je právě v rozmezí 25 až 30 let věku, tedy dokud vaječníky ještě správně fungují.

Vše je potřeba naplánovat

Jana ale podle doktora Štěpána Budky z centra asistované reprodukce Pronatal patří ke světlým výjimkám. Ženy by podle něj měly začít přemýšlet o svém reprodukčním životě dříve. U pacientek ve věku kolem 35 let je totiž pravděpodobnější zhoršování vnitřní kvality vajíček.

Případné zájemkyně by si měly dát pozor na to, že úspěšnost metod zamrazení a uchování vajíček je úměrná věku vaječníků. „Pokud si žena zamrazí vajíčka v 25 letech a za 15 let plánuje těhotenství, není to ideální,” uvedl Budka.

Zároveň se domnívá, že jedním z faktorů odkladu těhotenství je fakt, že naprostá většina pacientek nemá během procedury stálého partnera.

Jako prevence i pro nemocné



Jana si svá vajíčka nechala zamrazit preventivně. Z medicínského hlediska by ale měl být tzv. social freezing poslední šancí po vyčerpání všech ostatních možností, pokud není pacientka jinak zdravotně omezena.

„U pacientek, které potřebují zamrazit vajíčka ze zdravotních důvodů, byla nejčastěji diagnostikována závažná choroba, jejíž léčba by mohla vajíčka nenávratně poškodit, nebo jim hrozí přímo odebrání vaječníků,” uvedl doktor Pavel Otevřel z brněnské kliniky Reprofit.

V takových případech se nejčastěji jedná o mladší ženy do třiceti let, které zpráva o nemoci zaskočila ještě předtím, než vůbec začaly děti plánovat. „Tato vajíčka jsou jejich rezervou. V případě, že po ukončení léčby už nemají vaječníky nebo nemají kvalitní vajíčka, využijí tato zamrazená a podstoupí s nimi cyklus umělého oplodnění,” dodal Otevřel.

Není to levná záležitost



Uskladněná vajíčka vydrží kvalitní až 15 let. Doktoři ale nedoporučují příliš vyčkávat, protože vajíčka jsou v porovnání se spermiemi daleko citlivější na mražení. S přibývajícím věkem ženy také vzrůstá procento komplikací, jako jsou potraty a císařské řezy.

Zmrazování vajíček ani jejich uskladňováni není levnou záležitostí, pohybuje se v řádu několika desítek tisíc korun.