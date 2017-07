Zeptali jsme se ředitele Centra protidrogové prevence a terapie Petra Hrouzka, jak tento stav změnit a jak vůbec s dětmi o alkoholu mluvit.

Málokdo si totiž uvědomuje, že alkohol je skutečně droga, dokonce nejrozšířenější na světě. Konkrétně jde o psychoaktivní látku, která významně mění vědomí a chování člověka.

„Žádný člověk, který jde večer z hospody, o sobě nepřemýšlí jako o uživateli drogy. Na skleničku chodí lidé na rande nebo si popovídat s kamarády a bez alkoholu se neobejde žádná česká oslava. Lidé alkohol znají a pijí už od nepaměti ve snaze navodit dobrou náladu a potlačit smutek,” vysvětluje odborník.

Vše se odvíjí od zvyklostí a prostředí, ve kterém vyrůstáme. „Pokud děti vídají rodiče, jak každou radost i smutek prožívají se skleničkou v ruce, vryje se jim tento výjev do paměti a stane se z něj stereotyp. Ani je později nenapadne, že mohou slavit nebo truchlit jinak. Podstatná část problému tedy leží v nastavení společnosti a v tom, jaký příklad dáváme dětem a mladistvým,” upozorňuje Hrouzka.

Proto je tak důležité, aby první krok učinili rodiče. „Každý musí začít u sebe. Jste-li rodič, nedávejte dětem špatný příklad v každodenní nadměrné konzumaci. Pracujete-li v pohostinství, vyžadujte od mladých lidí předložení občanky apod.,” radí odborník.

Důležité je také o alkoholu s dětmi otevřeně mluvit. Bohužel neexistuje jedna univerzální rada, která by fungovala u všech dětí, vždy záleží na vztahu mezi rodičem a dítětem.

„Chceme-li, aby nás děti braly vážně, musíme jít příkladem. Zároveň bychom se měli vyhnout zbytečnému démonizování alkoholu a argumentovat jen ověřenými informacemi. Doporučuji vyhýbat se mýtům a nepravdám, a naopak si připravit rozumné argumenty, kterým sami věříte,” doporučuje dále odborník.

Zákazy nefungují

Pokud budete svým dětem stále jen něco přikazovat nebo zakazovat, můžete nechtěně docílit i toho, že začnou pít pouze na truc. Proto je tak důležité s nimi jednat jako se sobě rovnými a učit je nést odpovědnost za své rozhodování.

Nenechte se zmást a odradit tím, že od určitého věku se vaše dítko začne vyhýbat komunikaci o sobě. „Ve skutečnosti vaši pozornost potřebuje možná víc než kdy jindy. Připravte se na to, že součástí cesty k dospělosti je i odpor k autoritám, a tedy i té vaší. Pití alkoholu se může v životě nezletilého objevit i jako vyjádření postoje ´budu si dělat, co chci´. Poskytněte mu jinou příležitost k odporu než sebeničení a překračování zákona,” radí odborník.

Jak zvládnout tlak vrstevníků

Často se stává, že dítě ochutná alkohol jen kvůli partě a vrstevníkům, protože jednoduše nechce vybočovat.

„Pokud budete chtít vašeho potomka v tomto případě ovlivnit, mějte na paměti, že jeho kontakt s vrstevníky a pozice ve vrstevnické skupině jsou pro něj velmi důležité. Jakkoli to může být těžké, nestavte se mezi něj a jeho vrstevníky tím, že budete hodnotit lidi, se kterými se váš potomek stýká. Třeba tvrzením To chceš být stejnej závislák jako…?! dosáhnete spíše odporu než pochopení toho, o co vám jde.

Zkuste svému potomkovi vysvětlit, že dospělost daná věkem není zárukou správných rozhodnutí. Jinými slovy to, že někdo může pít alkohol, ještě neznamená, že ho to činí dospělým a samostatným, zvláště pokud není schopen se bavit a řešit potíže bez pití,” uzavírá téma Hrouzka.