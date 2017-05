Ačkoli některé děti baví i zahradničení (tedy v jejich často velmi specifickém podání), dlouho jim taková činnost nejspíš nevydrží. A tak je na čase porozhlédnout se jim i po dalším zdroji zábavy a alespoň část zahrady vyčlenit jen a jen jim. Čím je zaručeně „vyženete“ ven?

Domácí hřiště i pro nejmenší

I úplně malé děti budou nadšené, pokud na zahradě najdou koutek zábavy pro sebe. I když pro ty nejmenší byste měli vybírat především s přihlédnutím k jejich fyzickým možnostem a schopnostem. Pořizovat ročnímu dítku, které teprve před nedávnem dokonale ovládlo umění chůze, prolézačku, by mohlo být kontraproduktivní (a také nebezpečné). Co tedy pořídit těm nejmenším?

Klasikou, na které vyrostla i řada z nás, je pískoviště. Na trhu najdete nepřeberné množství (nejmenší děti jistě ocení pískoviště ve tvaru zvířátka), nicméně platí, že by mělo být ideálně zakryté. To aby se do něj nedostávaly zbytečné nečistoty (například z okolních stromů), písek se za deštivých dní neproměnil v blátivé jezírko nebo jej sousedova kočka nezačala využívat jako toaletu. Nezapomeňte dětem pořídit i sadu nejrůznějších báboviček, lopatku, kyblíček…

Další možností je zakoupit houpačku určenou pro nejmenší děti. Ta má řadu bezpečnostních prvků, které zabrání vypadnutí dítěte (bezpečnostní sedačka, systém upevnění sedačky apod.). Nicméně platí, že byste v ní nikdy neměli nechávat dítě bez dozoru.

Vaše nejmenší jistě zabaví i malá skluzavka – její výšku a ukotvení však volte podle věku dítěte, abyste předešli nepříjemnému zranění. Na trhu najdete i výrobky určené pro děti ve věku okolo jednoho roku.

1. Trigano Bébé 1, od 1 931 Kč

2. Little Tikes, od 899 Kč

3. Scarlett Ferda, od 260 Kč

4. Scarlett Žirafa, od 960 Kč

5. Bino Stan, od 349 Kč

Když jen písek nestačí

U větších dětí (přibližně od 4 let) jistě neuděláte chybu, pokud jim na hraní pořídíte vlastní zahradní domek. Většinou se vyrábí z plastu (je snadný na údržbu, navíc děti jistě ocení jeho pestré barvy), ale na trhu najdete i domky dřevěné. U nich musíte samozřejmě počítat s vyšší cenou, nicméně je jen tak něco nezničí.

Pokud nechcete pořizovat plastový či dřevěný domek, můžete dítěti zakoupit na hraní stan. Nejedná se samozřejmě o klasické stany na camping, ale o dětské stany (často vyzdobené oblíbenými pohádkovými postavičkami) či týpí pro malé indiány.

Chybu jistě neuděláte ani s již zmíněným pískovištěm, jen jeho výběr uzpůsobte vyššímu věku dítěte. Mnohým by už nemuselo vyhovovat to určené nejmenším. Zkuste proto zapátrat po nějakém větším, ideálně s dřevěnými okraji. Opět platí, že by mělo být z hygienických důvodů možné jej přiklopit.

To samé platí i o skluzavkách a houpačkách. Jejich konstrukce musí odpovídat hmotnosti dítěte. Ideální je, pokud máte na zahradě strom se silnou větví, na kterou můžete houpačku zavěsit. Jinak budete muset pro větší dítě pořídit houpačku se skutečně bytelnou konstrukcí (podobnou, jako vídáte na veřejných hřištích).

1. Marian Plast Domeček Triangle, od 4 024 Kč

2. Zahradní kolečko, od 243 Kč

3. Woody houpací kruh, od 1 386 Kč

4. Woody Pískoviště, od 698 Kč

5. Lena Traktor, od 463 Kč

6. Smoby Skluzavka XL, od 3 039 Kč

Pro dětskou fantazii

I větší děti (okolo 8 až 10 let) si mohou na zahradě užít spoustu zábavy. Jen u nich nejspíš budete muset vyměnit písek za „sofistikovanější“ zábavu. Pokud máte dostatek prostoru, vyplatí se pořídit jim sestavu prolézaček, například s lezeckou stěnou či provazovými prvky a houpačkami či skluzavkami.

Řešíte, jak děti zabavit i na menším prostoru? Pak jistě neuděláte chybu s dnes tolik oblíbenou trampolínou. Tak navíc přinutí k pohybu i ty největší „pecivály“ a je tak prevencí dětské obezity. Pamatujte, že trampolína by měla splňovat bezpečnostní kritéria (poraďte se při nákupu s prodejcem). Hravou alternativou trampolíny může být i skákací hrad.

Namísto houpačky můžete dětem pořídit houpací pytel či houpací síť (nemusíte si zoufat, pokud nemáte na zahradě vhodné stromy k zavěšení – řada produktů se prodává i s bytelným rámem).

Sportovně zaměřeným potomkům pak můžete pořídit například basketbalový koš, pingpongový stůl či branky, které si mohou libovolně umístit na zahradě a využít je při hraní „fotbálku“.

Řada dětí nicméně kromě zakoupených hraček ocení i samotné rozvržení zahrady, jež je jim alespoň zčásti uzpůsobeno. Zákoutí s keři může posloužit jako kulisa pro hru na schovávanou či dobrodružství ve světě dětské fantazie, fyzicky zdatnější děti jistě využijí i strom, po kterém se dá lézt.

1. Marimex, od 2 957 Kč

2. La Siesta Joki, od 2 390 Kč

3. Intex hrací centrum, od 895 Kč

4. Intex 57469, od 1 640 Kč

5. Intex 48260 Jump-O-Lene, od 1 099 Kč

6. Vilac Teepee Nathalie Lété, od 2 598 Kč

Bezpečnost především

Při přípravě zahrady pro děti pamatujte především na jejich bezpečnost. Herní prvky by měly být umístěny tak, abyste na své potomky bez potíží viděli nejen z domu, ale i z ostatních míst zahrady. Také samotné houpačky, skluzavky, prolézačky a spol. by měly splňovat bezpečnostní prvky a měly by být certifikovány. Prvky náročnější na konstrukci či upevnění (například prolézací sestavy) nechejte raději namontovat odborníky.

Pamatujte i na pravidelnou údržbu domácího „hřiště“. Kontrolujte jeho stabilitu, neporušenost, ale také čistotu.

Také samotná zahrada by měla být bezpečným prostorem. Pozor si dejte především na nejrůznější zahradní jezírka a jiné vodní plochy (bazény a spol.), ale také na některé rostliny, jež vaši zahradu obývají. Pro malé děti nejsou vhodné jedovaté rostliny (především ty nejmenší mají tendence objevovat svět prostřednictvím chuti, což by se jim mohlo vymstít), případně trnité keře apod.

