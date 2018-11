das, Novinky

I když malí studenti nedonesou samé jedničky, určitě jim udělá malý dárek radost. Poradíme vám, jaký vybrat, a to nejen dle věku, ale i finančních možností.

„Nejlepší je takový dárek, který nejen potěší, ale rozvíjí i určité dovednosti. Zajímavé jsou například různé skládačky a hlavolamy, které pořídíte už za desítky korun. Pokud uvažujete o něčem větším, pak jsou dobrou volbou speciální letní tábory, kde se děti naučí řadu nových dovedností, např. tancovat nebo malovat,“ doporučuje výkonný manažer Ery a Poštovní spořitelny Libor Svoboda.

Starší studenti jistě ocení jazykový pobyt v zahraničí. Kromě zvýšení své dosavadní jazykové úrovně se mohou těšit na nové kamarády z celého světa. Délka kurzů je minimálně na 2 týdny a seženete je už od 7 tisíc korun. Důležité je, abyste s potomkem před zakoupením jakékoliv aktivity probrali detaily.

Darováním peněz nic nezkazíte

Ať už máte doma prvňáčka nebo středoškoláka, získané peníze za vysvědčení vždy potěší jako milé přilepšení ke kapesnému. Děti navíc získají dobrý návyk, že svědomitá práce je v životě náležitě oceněna.

„S finančním odměňováním se nebojte začít už od první třídy. Ve věku kolem 6 let jsou již děti schopné pochopit hodnotu peněz a nemyslet si, že nám je bankomat dává kdykoli a v jakémkoliv množství,“ dodává Libor Svoboda. Váš dohled nad financemi potomka je velmi důležitý. Pokud zjistíte, že si již našetřil větší sumu hotovosti a je mu více než 10 let, můžete mu založit osobní účet s výhodami pro mladé.

Rada navíc: Pokud usoudíte, že už je váš školák dost zodpovědný na to, aby ke svému účtu měl i platební kartu, nastavte mu na ni limit výběru a plateb. Bude to pro jeho dobro a pro váš klid.

WORD, slovní labyrint - společenská hra pro celou rodinu, jejímž cílem je spojit písmena na hrací ploše ve slova a propojit co nejrychleji dvě protilehlé strany hracího pole, stejně jako v oblíbené televizní soutěži. Pomocí barevných žetonů tak tvoří jednotlivci nebo týmy slova na hracím plánu. Ten se skládá z pětadvaceti oboustranných kartiček, které se dají pokaždé umístit jinak. Vzniká tak až 500 miliónů herních kombinací, takže hra bude pokaždé nová a rozhodně se neomrzí.

FOTO: EPline

Když se vysvědčení nepovedlo



Ne vždy studijní výsledky školáka odpovídají představám rodičů. Jak na tuto situaci reagovat? Rozhodně zachovejte klid a myslete na to, že fyzické trestání je nepřijatelné. Rozhovor vedený s chladnou hlavou má rozhodně větší účinek než křik a výčitky. Vysvědčení není otázka života a smrti, proto je třeba se nad špatnými výsledky povznést a hledat nápravu.

„Rodiče by se měli spíše zajímat o to, co bylo hlavní příčinou zhoršených známek. Často se pak může přijít na špatné vztahy ve třídě, šikanu, případně na speciální vzdělávací potřeby školáka. Prospěch dítěte mohly ovlivnit i nedávné rodinné problémy,“ říká Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Důležité je, abyste dokázali ocenit vše, co si zasluhuje pochvalu, a uznali snahu, když váš potomek do poslední chvíle bojoval o zlepšení známky. Navrhněte, v čem by se konkrétně měl zlepšit a co pro to musí udělat. Pokud jste opravdu přesvědčeni o nutnosti trestu, pak zkuste zvolit například snížení výše kapesného nebo omezení dárků. Důležité je, aby dítě pochopilo, že s ním chcete problém se špatnými známkami řešit.

Rada navíc: Zakažte si věty typu „S takovou známkou se domů nevracej“ nebo „Z tebe nic nebude“. Nic jimi nespravíte a dítěti hodně ublížíte.

Nové LEGO dobrodružství Legends of Chima se odehrává v daleké, kouzelné zemi obydlené zvířecími kmeny. V této zemi proudí CHI – energie z mocného zdroje, která propůjčuje zvířatům mimořádné schopnosti. Nyní je však tato mírumilovná země v ohrožení, protože krokodýlové chtějí mít CHI jen pro sebe. Legends of Chima vypráví příběh o dobru a zlu, přátelství a rodině – a o záchraně pozoruhodného království.

FOTO: Lego

Jak motivovat školáky k lepším výsledkům

Pro mnohé děti bývá často motivací už jen samotný fakt, že na učení nejsou samy a rodiče jim chtějí pomáhat. Ať už se jedná o zapojení do samotného učení, přezkoušení dané látky nebo zajištění kvalitního doučování. Za hodinu doučování obvykle zaplatíte do 200 korun. Podrobný seznam doučovaných předmětů najdete například na webu doucovani.net. Otázkou ale je, zda je daný lektor schopen dítě nejen látku naučit, ale i motivovat do další práce.

„Nezapomeňte, že vzdělávání musí děti těšit a dávat jim smysl, jedině tak mohou ve škole dosahovat dobrých výsledků. Pokud jim ještě názorně předvedete důležitost probírané látky a pokusíte se jim dát příklady ze života, pak učení přestane být strašákem,“ vysvětluje hlavní princip správné motivace Libor Svoboda. Proto ani kupování dárků za dobré známky k lepším výsledkům dlouhodobě nepřispěje. Jednou to totiž skončí. Hlavně nezapomeňte, že kladná motivace je nejúčinnější, a tak nezapomínejte potomka za dobré výsledky především chválit.

Rada navíc: Stále platí Komenského pravidlo „Škola hrou“, pokuste se tedy probíranou látku dětem přiblížit. Například vysvětlete potomkovi použití matematiky při počítání rodinných výdajů za nákup nebo mu poraďte, jak může spravovat vlastní kapesné. Uvidíte, že vyšší zájem o probíraný předmět na sebe nenechá dlouho čekat.

Little Tikes Vodní park - nafukovací skluzavka, v jejímž dojezdovém bazénu je k dispozici také basketbalový koš. Snížená boční stěna zajišťuje snadný přístup a výstup. Ventilátor zajišťuje nepřetržité proudění vzduchu, takže atrakce stále drží svůj tvar.

FOTO: Little Tikes

Herní konzole Playstation 3 s bezdrátovým ovladačem MOVE - umožňuje hry ovládat celým tělem. V minutě se tak můžete vrhnout na taneční parket, vstoupit do svého soukromého fitka nebo se stát studentem čar a kouzel.

FOTO: Sony

LEGO City Hasičská stanice - Zkušenost získaná hrou se stavebnicí pomáhá dětem lépe porozumět okolnímu světu, což potvrzují i pedagogové. Zjistili, že děti si mnohem lépe osvojí nové vědomosti, pokud si je mohou prožít formou hry.

FOTO: Lego

LEGO Friends - velké kamarádky Olivia, Stephanie, Mia, Andrea a Ema se mohou po škole těšit na spoustu zábavy. Díky koupališti, jevišti nebo fotbalovému hřišti je ve městečku Heartlake stále co dělat. Nové figurky zvířátek jsou také roztomilé.

FOTO: Lego

Písničky kluka BomBarďáka - CD navazuje na úspěšná alba pro děti Bongo BonBoniéra a Bongo BomBarďák. Jedná se o vtipné autorské písničky v moderní podobě, které pobaví všechny děti i dospělé.

FOTO: Indies.eu

Přenosný DVD přehrávač GoGEN PDXG 772 s gamepady - sedmipalcový LCD displej s LED podsvícením a rozlišením 480 x 234 pixelů. Kromě běžného sledování oblíbených filmů je možné hrát spoustu zajímavých her i ve dvou.

FOTO: GoGEN