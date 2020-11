Vánoční výzdobou proti úzkosti a stresu

Brzké postavení stromku, blikající světýlka i vůně cukroví. To vše může vyvolat pozitivní vzpomínky z dětství, díky kterým se přenesete zpátky do období, kdy jste se cítili šťastní. Tyto drobné připomínky jsou obzvláště ceněné ve chvíli, kdy se o svátcích nemůžete fyzicky vidět se svojí rodinou.

I když je ze zdravotního hlediska důležité prožívat vlastní pocity, neznamená to, že byste se měli trápit neustálým stresem a úzkostmi. Nalezení zdravých způsobů, jak odvrátit mysl od všeho, co se ve světě děje, vám proto může poskytnout úlevu.

„Pokud chcete udělat ze svého obýváku zimní pohádku, udělejte to. Dá vám to pocit kontroly, což je přesně to, co potřebujete,“ radí Rebecca Leslieová.