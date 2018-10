Zboží.cz

Zatímco při výběru „deskovky“ pro děti je jedním z hlavních kritérií věk hráčů, pokud kupujete hru pro potomka v pubertě nebo pro sebe, není věk zas tak podstatný. Jakým jiným parametrům tedy věnovat pozornost?

Kdo si hraje, nezlobí…

Především se vyplatí vzít v úvahu, kolik se vás u „deskovek“ většinou sejde. Obvykle jsou hry určené pro dva až šest hráčů, nicméně stále oblíbenější je hrát deskové hry například na večírku či při setkání většího počtu přátel.

V takovém případě se porozhlédněte po „deskovce“, kterou může hrát i větší skupina lidí. Řada takových her umožňuje s ostatními nejen soupeřit, ale také například spolupracovat, díky čemuž si užije zábavu více lidí.

Vyplatí se rovněž zvážit, kolik času chcete (nebo si můžete dovolit) hraní věnovat. Jestliže chcete zábavu na podzimní večer, pak pro vás bude ideální desková hra, jejíž výrobce udává dobu hraní okolo 60 až 90 minut.

Naopak pro již zmíněné večírky nebo pro opravdu zapálené hráče budou vhodnější hry, jež mohou trvat i několik hodin (jen počítejte s tím, že takové hry bývají často i složitější).

1. ADC Blackfire Koncept, od 580 Kč

2. Albi Andor Dobrodružné legendy, od 729 Kč

3. Mattel Scrabble Original CZ, od 597 Kč

4. Fantasy Flight Games Arkham Horror, od 596 Kč

5. Albi Scythe, 1529 Kč

6. Fantasy Flight Games Hra o trůny: Lvi Casterlyovy skály, od 431 Kč

Pokud chcete do hry zapojit celou rodinu včetně dětí (byť i odrostlejších), počítejte s tím, že jejich pozornost nemusí být stoprocentní po celou dobu hry (záleží samozřejmě na tom, jak nadšenými a zkušenými jsou hráči).

Pro řadu lidí je důležitým kritériem také cena deskové hry. Klasické „rodinné“ hry se pohybují přibližně v rozmezí 500 až 1000 korun, ty složitější se řadou herních prvků či rozšíření pak mohou stát i více než 2000 korun. Nicméně je to investice do spousty zábavy, které jistě nebudete litovat.

Není hra jako hra

I když víte, kolik chcete u hry trávit času nebo kolik do ní chcete investovat peněz, nemusí to znamenat, že už máte ve výběru jasno. Na trhu totiž najdete nejrůznější kategorie deskových her. Jak se v nich vyznat?

Pokud chcete spíše zábavu, která nevyžaduje příliš strategie a kde o výsledku či vítězi do značné míry rozhoduje náhoda (např. hod kostkou u takzvaných závodivých her apod.), pak sáhněte po hře rodinné. Nenechte se zmýlit názvem – i když bude bavit i vaše potomky, radost určitě přinese také dospělým.

Naopak hry, kde se na náhodu spoléhá minimálně, jsou hry strategické. Hráči při nich musejí každý tah dostatečně promyslet dopředu. I proto pro ně nejspíš nenadchnete mladší děti a nepočítejte ani s tím, že by bylo po půlhodince dohráno.

1. ADC Blackfire Escape Room: Úniková hra, od 728 Kč

2. Albi Hospodský kvíz, od 476 Kč

3. Bonaparte Konečně doma, od 239 Kč

4. Hasbro Twister, od 219 Kč

4. Albi V kostce! BrainBox, od 539 Kč

6. Ravensburger Labyrint Česká republika, od 485 Kč

Velmi oblíbené jsou v současnosti hry znalostní, u kterých můžete prověřit své vědomosti ve spoustě okruhů – od historie přes kulturu až po zeměpis.

Početnou základnu fanoušků mají i takzvané RPG hry, jež jsou založeny především na představivosti hráče. Ten se totiž v rámci hraní stává vybranou postavou, se kterou tvoří příběh podle daných pravidel.

Ačkoli se ještě před několika lety mohlo zdát, že tradiční deskové hry budou „zatlačeny“ těmi počítačovými, boom „deskovek“ v poslední době dokazuje, že tomu tak rozhodně nebude. Žádná počítačová hra totiž nenahradí čas strávený zábavou ve společnosti rodiny či přátel.

