Prodejna slouží i jako výdejní místo pro jeho e-shop Z farmy domů, který by měl splnit Martinovo hlavní přání - lidé si na něm budou objednávat jen tolik jídla, kolik ho snědí.

„Vypěstovat zeleninu, starat se o krávu tak, aby dávala kvalitní mléko, je ohromná dřina. A pak se výsledky takové práce spláchnou do záchodu nebo hodí do kontejneru? Řetězce měly takové ztráty dokonce předem naplánované. Byla to sice jen nižší procenta jejich obratu, ale když si představíte, že je to několik desítek tun potravin, je to šílené,“ dodává majitel obchodu, který na hlavní hornopočernické ulici funguje už tři roky.

„Samozřejmě jsem se i tady musel naučit plánovat, abych neměl zbytky. Ze začátku jsem třeba objednal málo mléka a odpoledne už jsem neměl co prodávat. Další týden jsem ho zase vzal moc. Dnes si i v krámu už běžně zákazníci některé výrobky předem zamlouvají, hodně je to například u bezlepkového pečiva.“

Nabídka obchodu prý pokryje potřeby běžné rodiny na celý týden. „Výběr samozřejmě nemáme takový jako hypermarket, nenajdete tu patnáct jogurtů, ale jen dva. Jeden ve skle, druhý v plastu, jeden je bio. Ochutnáte první, pak druhý a nakonec kupujete ten, který vám chutná víc. Myslím, že část zákazníků je vlastně ráda, že se nemusí složitě rozhodovat.“

FOTO: Miroslav Sova, Právo

Vždy čerstvé

Ve své prodejně, ale hlavně na e-shopu, vsadil Martin Prokop na čerstvost. Mezi čerstvé potraviny, jejichž životnost neprodlužují žádné konzervanty a které pocházejí od českých malých producentů, patří ovoce, zelenina, maso, pečivo a mléčné výrobky.

„Mléko po objednávce na internetu dovezeme den po nadojení, v kamenném obchodě ukrojíme z pětikilové kostky udělané z čerstvé, šetrně pasterované smetany tolik másla, kolik kdo chce. Jde na odbyt tak rychle, že je maximálně dva tři dny staré. I to je unikátní, ve většině obchodů se prodávají másla vyrobená ze zamražené smetany.“

Z farmy domů dodává i kváskové pečivo.

FOTO: Miroslav Sova, Právo

Objednávky po internetu se vyřizují do tří dnů. Z farmy domů využívá na rozvoz ekologickou dopravu, zatím uspokojuje hlavně zákazníky z metropole a blízkého okolí.

„E-shop je pro ty, kteří mají málo času na nákupy, také si tak ale mohou svoji objednávku dobře promyslet. Jednou bych chtěl, aby se vyrábělo opravdu jen to, co si objednáte, líbí se mi princip zakázkové výroby. A to jde jen s malými farmáři,“ říká Prokop s tím, že kdo už vybírá na jejich webových stránkách čerstvé potraviny, přihodí i ty trvanlivé, vybere nějaký pamlsek pro domácího mazlíčka. To vše Z farmy domů nabízí.

„V prodeji domácích marmelád nebo müsli nemůžeme ostatním e-shopům nebo sítím obchodů se zdravými potravinami moc konkurovat. U nás jednoznačně vítězí čerstvé jídlo.“

Zelenina je vizitkou

Slova majitele dokonale ilustruje krásná, především kořenová zelenina vyložená v košících a bedýnkách. Dodávají ji manželé Svačinovi z Ovčár. „Někde jsem četl, že podle zeleniny poměřují zákazníci kvalitu obchodu. My nabízíme jen sezónní zeleninu, rajčata u nás v lednu nenajdete. Když jsem před třemi lety začínal, sezóna mi nic neříkala. Musel jsem pochopit, proč je to tak důležité. Kdyby lidé víc poslouchali svoje tělo, tak jim řekne, že na zelený salát nemají v zimě moc chuť, protože ochlazuje. Naopak si rádi dají paštiku, salát z bílého nebo červeného zelí, jako přílohu k jídlu kořenovou zeleninu,“ vypráví milovník kvalitních surovin.

Do obchodu v Horních Počernicích směřují denně také čerstvé dodávky vajec - od slepiček chovaných na podestýlce - i masa. V nabídce je hovězí z Mitrova, vepřové z řeznictví Matek v Kostelci nad Labem, krůtí z farmy Druhaz ze Sedlčan, zdárně se rozvíjí i spolupráce s kuřecí farmou FITaFER z východočeských Rašovic.

V zimě je v nabídce hlavně kořenová zelenina.

FOTO: Miroslav Sova, Právo

„U pultu si můžete koupit uzeniny, které jsou díky svému vysokému obsahu masa určitě vyšší standard. Ale každému říkám, že v nich je i dusitanová sůl, aby měly barvu, na jakou jsou zákazníci zvyklí. Hovězí špekáčky z Mitrova ji neobsahují a jsou na první pohled takové šedé, mdlé. I když já si myslím, že právě takové uzeniny mají budoucnost. Lidé je budou chtít stále častěji,“ říká důrazně Martin Prokop.

Kromě klasického pečiva z celozrnné pekárny Dvorník, kváskového chleba z Vysokého nad Jizerou jsou v prodeji i bezlepkové chleby, veky, sladké muffiny, pivní rohlíky aj. od Dr. Pekaře.

Pro zákazníky, kteří mají problémy s příjmem lepku v potravinách, je určena i bezlepková řada hotových jídel Expres Menu. Ochutnat se dá mimo jiné vepřové na žampiónech, španělský ptáček, segedínský guláš, krůta na slanině. Pro děti jsou určená rakytníková lízátka.

A kdo dostane chuť třeba na rybí salát s majonézou, může sáhnout po tom z Rybářství Kolář z Vysočiny, které dodává i čerstvé sladkovodní ryby.

„Nemyslete si, že si rybí salát u nás kupují jen muži. I oni vědí, že dávno neplatí, co je zdravé, to se nedá jíst. Hodně jich přemýšlí nad tím, co jedí, doma v kuchyních jsou mnohdy aktivnější,“ uzavírá Martin Prokop.

FOTO: Miroslav Sova, Právo