Postup: Těsto na Pertikus je třené, proto si necháme máslo dobře povolit, můžeme ho i nahřát, ale pozor aby se již nerozpouštělo. Změklé máslo s moučkovým cukrem vyšleháme do bílé pěny a pomalu přimícháme vejce. Pokud budete dělat větší dávku než je v receptuře, přidávejte vejce postupně, aby se máslo nesrazilo. Když máme vejce rozmíchané s máslem, přidáme mouku, ořechy, skořici, sůl a citrónovou kůru a důkladně promísíme. Mouka ani vejce nesmí být studené, měly by mít pokojovou teplotu, jinak vám těsto ztuhne a bude se špatně stříkat. Těsto naplníme do sáčku s řezanou trubičkou a stříkáme na plech s papírem tvary dle vaší fantazie např. půlměsíčky, esíčka nebo pusinky. Před pečením posypeme Pertikus hrubým krystalovým cukrem. Pečeme na 180°C asi 15 min. Plechy dáváme vždy do předehřáté trouby, jinak se nám cukroví rozteče a nebude mít pěkný tvar. Tip 1: Každý kousek můžeme před pečením ozdobit oříškem.

Tip 2: Pertikus je velmi křehký a chutný i bez náplně, můžete jej však také slepovat krémem či marmeládou podle vaší chuti.