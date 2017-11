Postup: Do misky dáme kvasnice, posypeme lžičkou moučkového cukru a vařečkou mícháme, až se kvasnice rozpustí. K tomu přidáme 8 dkg mouky, 1/16 litru vlahého mléka a vše rozmícháme v řidší kvásek, který posypeme trochou mouky, přikryjeme ubrouskem a necháme v teple kynout. Do další mísy nasypeme zbylou mouku, přidáme prášek do pečiva, cukr, sůl, nastrouhanou citrónovou kůru, dobře promícháme a pak do středu mouky uděláme důlek, do něhož dáme žloutky a zakynutý kvásek. Postupně zbylým mlékem vše promícháme v těsto a nakonec k němu přidáme rozinky, nakrájené mandle, citronovou šťávu. Těsto dobře propracujeme a necháme je zkynout. Zkynuté těsto promícháme vařečkou, aby kleslo, a necháme opět kynout. Opakujeme 2x - 3x. Zkynuté těsto rozdělíme na dva stejné díly. Jeden díl pak na další tři stejné kusy a druhý díl pak na stejných pět kusů. Z těchto kusů vyválíme prameny stejně dlouhé. Tři stejně dlouhé prameny spleteme, upletený cop pak přendáme na pomaštěný papír na plechu, po délce středem copu promáčkneme mělký žlábek a potřeme jej bílkem. Tři tenčí prameny opět pletením spojíme a položíme na první pletivo. Střed opět po délce trochu promáčkneme a potřeme bílkem. Poslední dva tenčí prameny stočíme a položíme na pletivo a jejich konce podsuneme pod vánočku. Upletenou vánočku necháme asi 1/2 hodiny kynout. Pak ji potřeme rozšlehaným vejcem, popř. posypeme sloupnutými a na plátky nakrájenými mandlemi a vložíme do trouby. Zprvu pečeme prudčeji, dopékáme pomaleji, celkem asi 3/4 hodiny. Před dopékáním chráníme povrch vánočky mastným papírem. Mrkněte i na návod na pletení vánočky a jeden z nejlepších receptů na vánočku jako od babičky.