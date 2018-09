Olina Táborská, Právo

Může se stát, že kuřák nedostane práci, o kterou se uchází. Totéž hrozí lidem s nadváhou, považovaným někdy za osoby se slabou vůlí. Trend zdraví a sebevědomí nás prostě nutí něco se sebou dělat, ale zbavit se nezdravých zlozvyků je tak těžké. Lépe to možná půjde právě s wellness programy.

Kdo chce víc pohybu a potřebuje k tomu vedení, a nebo třeba jen fajn partu, nezaváhá, vybere-li si z nabídky programů wellness v centrech, která jsou v mnoha městech. Najdeme v nich hezky pohromadě všechno, co bude hýčkat naše tělo i duši. Kupříkladu v brněnském Wellness centru mimo jiné pronikneme do tajů power jógy, pilates, body stepu, tae-bo.

Zbavujeme se špeků

Kdo si chce naopak pořádně zamakat, využije spinning, což je cvičení na stacionárních rotopedech. V brněnském centru dokonce vyvinuli společně s fakultou vojenského lékařství v Hradci Králové, s katedrou redukce a výživy, cvičení VitaPowerRace, zaměřené hlavně na redukci tuku v těle.

"Při tomto tréninku jsou zapojeny cviky na posílení břišních a hýžďových svalů. Velké množství svalových a tepových testů ukázalo, že účinnost při redukci je 1,8x vyšší než při běžném tréninku," řekla nám cvičitelka Martina Zábranská. Více na: www.wellnessbrno.com.

Aby duše nestrádala

Trápí-li nás problémy, které sami nedokážeme odehnat, vyhledáme psychologa. V pražském centru Active wellnes je psycholožka Mgr. Katarína Filasová, jíž jsme se zeptali, kdy by se lidé měli na odborníka obrátit.

"Každého z nás trápí jiné problémy a tvrdit, že je nějaká obecná míra potíží, která je zralá na péči, je mýtus," říká psycholožka a dodává: "Velký problém je totiž vždy důsledkem problému malého, který se neřeší. Dalo by se říct, čím dříve, tím lépe. Nás však často svazují představy, že jít se poradit s odborníkem je znakem selhání. A nebo že si má své problémy každý vyřešit sám. Je to ovšem naprosto nelogické. Vždyť i k zubaři je daleko praktičtější jít dřív, než nás zub začne doopravdy bolet! Tak proč by to v případě odborníka přes duši mělo být jinak?"

Lépe se hubne v páru

V Active wellnes mají také zajímavou nabídku zdravého a trvalého hubnutí pod lékařským dohledem pro páry. Je jedno, zda partnerské nebo kamarádské. Lékaře navštíví každý samostatně, následné léčebné a cvičební lekce navštěvují dvojice společně.

Za hubnutí zaplatíme: Jedna lekce 440 - 550 Kč (podle délky programu). Páry 280 - 360 Kč/osoba. Lekce pro studenty 400 Kč. Pár studentů 250 Kč/osoba. www.activewellness.cz www.rozvoj-osobnosti.cz

Do lázní

Návykům zdravého životního stylu se dá naučit i v lázních. Všechny wellness, beauty a relax programy nás uvedou do stavu blaženosti a někoho možná dokonce nastartují ke změně jeho životního stylu. V každém případě nám prospějí.

Bahno i bublinky

Vybereme-li si kupříkladu týden s programem wellnes v lázních Teplice nad Bečvou, prohlédne nás lékař a předepíše nám procedury. Neměly by mezi nimi chybět: aromamasáž, pobyt ve vířivce, chůze na pohyblivém chodníku nebo cvičná ergometrie, což je jízda na stacionárním kole v lékařem stanovené zátěži.

Co si představit pod pojmem uhličitá koupel s minerální solí z Mrtvého moře s briliantem, vysvětluje marketingová specialistka Romana Pupíková:

"Tato přísadová koupel se skládá z naší alkalické zemité kyselky a přísady soli z Mrtvého moře, obohacené briliantem - jedná se spíše o přirovnání, kdy je koupel jiskřivá a svěží."

Wellness program zahrnuje také zábal celého těla do bahna Mrtvého moře, částečnou lymfodrenáž a dvakrát kyslíkovou terapii. Ta v kombinaci s antioxidanty a tělesným cvičením napomáhá organismu zbavit se volných kyslíkových radikálů, jejichž hromadění je příčinou předčasného stárnutí buněk a řady chorob.

A co je částečná lymfodrenáž? "Jedná se o proceduru, která stimuluje odtok lymfy z lidského organismu a tím urychluje detoxikaci tkání," říká Romana Pupíková a dodává: "Lymfodrenáž odstraňuje otoky a pocit těžkých nohou, celulitidu a pomáhá posílit imunitu."

Sedmidenní wellness pobyt stojí od 6440 do 8106 Kč, záleží na ubytování a sezóně. Více na: www.ltnb.cz.

Co to je? * Power jóga po sobě následující dynamicky prováděné cviky vycházející z klasické jógy. * Pilates cvičební systém, který posiluje a protahuje svaly celého těla a snaží se přitom využít vyvážené spolupráce těla a mysli. * Body step aerobní cvičení s atraktivním uplatněním stepu. * Tae-bo kombinuje prvky bojového umění, boxu a aerobiku. Další užitečné adresy: www.lazne.net www.mojelazne.cz/wellnessarelaxacni-programy/ www.wellness-info.cz/ www.sunflowers.sk/wellnesspobyty.php www.cornis.cz www.wellnesstour.cz