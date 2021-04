Žebral jsem o pomoc, otec přesto umřel, řekl syn mrtvého Inda

Posadil otce zpět do auta, koupil dvě pětilitrové kyslíkové lahve a začal hledat nemocnici ochotnou pacienta přijmout. „Nasadili jsme otci na ústa masku a vedle něj postavili kyslíkové lahve. Odjeli jsme do centra léčby pacientů s covidem-19 ve čtvrti Lalbagh. Vyplnil jsme registraci s pomocí krizové linky COVID, ale odmítli nás v této soukromé nemocnici a pak i ve vládní. Všichni požadovali doporučující dopis z úřadu hlavního zdravotního referenta. Tak jsme jeli tam. Musel jsem čekat, bylo tam hodně lidí. A pak přišli policisté a úřad vyklidili,” popsal Ašiš marnou anabázi.

Ašiš pak objel mnoho soukromých i státních zařízení, ale nikde neuspěl. „Přicházel jsem jako žebrák a mnoho nemocnic jsem také obtelefonoval. Otec chtěl, abych ho odvezl domů, že to bude dobré. Ale viděl jsem, že se jeho stav horší,” řekl Ašiš, který za svého zběsilého hledání musel dvakrát doplnit kyslíkové lahve.

Následující den Ašišovi zavolali z centrálního střediska COVID a řekli mu, že mají pro otce lůžko v nemocnici. „Bylo to jako rána dýkou. Kdyby to bylo o pouhé dva dny dříve, mohlo být vše jinak,” řekl Ašiš.

Teď má pozitivní test on i jeho žena, takže jsou v izolaci. „Netuším, zda mám truchlit pro otce, jehož jsem nedokázal zachránit, nebo se postarat o sebe a o ženu. Nevím, jak se vypořádat se smutkem, ale kdyby vláda zasáhla patřičně včas, mohlo by se vést mé rodině a tisícům jiných rodin jinak,” řekl Ašiš.

Uttarpradéš je jeden z nejlidnatějších indických států. Žije v něm 200 milionů lidí a infikovaných tam přibývá denně více než 22.000. Centrální vláda počítala s tím, že do konce dubna tam bude denně i 190.000 případů. Epidemie má vrcholit v polovině května a v červnu a červenci pak ustoupit, soudí centrální indický úřad pro covid-19. Tento týden bylo ve státě přes 300.000 infikovaných a téměř 12.000 mrtvých.

Lékař Khuršíd Singh Bhatí, který pracuje v soukromé nemocnici v Dillí pro pacienty s covidem-19, říká, že jde o mimořádný stav. „Situace na odděleních je hrozná. Někdy musíme uložit na jednu postel dva lidi, abychom zachránili jejich životy. Oddělení pracují nad rámec svých kapacit a počet přicházejících pacientů je nepředstavitelný. Když někdo zemře, cítíme my lékaři smutek a zároveň úlevu. Můžeme dát ventilátor a kyslík někomu, kdo má ještě naději na záchranu. Vláda by měla okamžitě povolat na pomoc armádu a dát k dispozici co nejvíc lůžek, protože ten virus se šíří nepředstavitelnou rychlostí,” řekl Bhatí.