Tělo mrtvého muže v roušce leželo na ulici Wu-chanu hodiny

Podle reportéra AFP dorazili k mrtvému muži na chodníku záchranáři v bílé ochranné kombinéze až za několik hodin. Mrtvolu poté zakryli modrou pokrývkou a policisté, viditelně nervózní, následně na tělo položili kartony, aby ho skryli před zraky veřejnosti. Forenzní tým, který na místě tělo ohledával, se postříkal dezinfekcí. Stejně jako to udělala policie a zdravotníci s místem nálezu oběti.

"Je to hrozné," řekla žena ze sousedství, která je přesvědčená, že muž zemřel na koronavirus. "Mnoho lidí v posledních dnech zemřelo," dodala. Podle ní záchranáři nemohli mrtvého odvézt dřív, protož jsou v posledních dnech velmi vytížení. Během dvou hodin, kdy reportér AFP scénu pozoroval, kolem projelo nejméně 15 sanitek k jiným případům.

Choroba, která se do světa od konce minulého roku šíří z okolí čínského města Wu-chan, vyvolává obavy proto, že na ni není účinný lék, neexistuje proti ní účinná vakcína a hrozí, že může vir dále mutovat. To by mohlo usnadnit jeho šíření mezi lidmi a zvýšit virulentnost patogenu.